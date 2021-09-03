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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110579755
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Заземлитель анодный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,
Почтовый адрес
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А
Контактный телефон
+7 8352 56-44-31
Факс
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Адрес электронной почты
shav@chsetgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шманов Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Чебоксары
Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка заземлителей анодных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 11:59 GMT +303.09.2021 11:5903.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579755Дата и время окончания срока приема заявок Поставка заземлителей анодныхЧебоксары
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 12:0003.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110579755Дата и время вскрытия заявок Поставка заземлителей анодныхЧебоксары
Подведение итогов не позднее
07.09.2021 16:0007.09.2021 16:0007.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579755Подведение итогов не позднее Поставка заземлителей анодныхЧебоксары
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка заземлителей анодных
Начальная цена
229 476,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
Адрес местонахождения
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А
27.90.40.190
27.90
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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