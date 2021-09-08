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Номер извещения
АП002911
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 11041 «Супервайзинг ПБ в строительстве» для ООО «Газпромнефть-Заполярье» оказание услуг супервайзинга производственной безопасности в строительстве объектов Чаяндинского НГКМ ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2022-2024 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.08.2021 08:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4677
Адрес электронной почты
RC_KS@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Татаринцева Надежда Евгеньевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг супервайзинга производственной безопасности в строительстве объектов Чаяндинского НГКМ в 2022-2024 г.г. для нужд ООО
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 14:00 GMT +308.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002911Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг супервайзинга производственной безопасности в строительстве объектов Чаяндинского НГКМ в 2022-2024 г.г. для нужд ОООТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг супервайзинга производственной безопасности в строительстве объектов Чаяндинского НГКМ в 2022-2024 г.г. для нужд ООО
Официальный сайт, на котором размещена документация
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