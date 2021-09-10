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Номер извещения
32110580102
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по реконструкции здания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,
Почтовый адрес
omts@omskoblgaz.ru
Контактный телефон
+381 22 081 487 доб. 100
Факс
+7 3812 27-66-08
Адрес электронной почты
krymskaya@omskoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крымская Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Омск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по реконструкции фасада здания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 08:59 GMT +310.09.2021 08:5910.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580102Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции фасада зданияОмск
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2021 09:0010.09.2021 09:0010.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110580102Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по реконструкции фасада зданияОмск
Подведение итогов не позднее
16.09.2021 14:3016.09.2021 14:3016.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580102Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции фасада зданияОмск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по реконструкции фасада здания
Начальная цена
7 735 725,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКОБЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ
Адрес местонахождения
644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,
omts@omskoblgaz.ru
41.20.4
41.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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