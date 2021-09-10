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    Главная / Торги / Выполнение работ по реконструкции здания

    Выполнение работ по реконструкции здания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 08:5910.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580102Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции фасада зданияОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580102

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    58-21

    Наименование закупки

    Выполнение работ по реконструкции здания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 10:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление_о_внесении_изменений_41_21.docx

    Извещение_58_21_изм.docx

    Документация___58_21_изм.doc

    Часть_3_Проект_договора.docx

    Часть_4_Обоснование_НМЦД.docx

    Приложение__1_к_техническому_заданию____Локальный_сметный_расчет_02_01_01__1_2.xlsx

    Приложение__2_к_техническому_заданию____Локальный_сметный_расчет_02_01_01__А_Б.xlsx

    Приложение__3_к_техническому_заданию___Локальный_сметный_расчет_02_01_02__1_2.xlsx

    Приложение__4_к_техническому_заданию____Локальный_сметный_расчет_02_01_02__А_Б.xlsx

    Приложение__6_к_техническому_заданию____Сводный_сметный_расчет_стоимости_строит.xlsx

    Приложение__7_к_техническому_заданию___Локальный_сметный_расчет_07_01_01__Устро.xlsx

    Приложение__8__к_техническому_заданию___Рабочая_документация_Архитектурно_строит.pdf

    Приложение__5_к_техническому_заданию___Сводный_сметный_расчет_стоимости_строительства.xlsx

    итоговый_протокол_58_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,

    Почтовый адрес

    omts@omskoblgaz.ru

    Контактный телефон

    +381 22 081 487 доб. 100

    Факс

    +7 3812 27-66-08

    Адрес электронной почты

    krymskaya@omskoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крымская Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по реконструкции фасада здания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 08:59 GMT +310.09.2021 08:5910.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580102Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции фасада зданияОмск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 09:0010.09.2021 09:0010.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110580102Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по реконструкции фасада зданияОмск

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2021 14:3016.09.2021 14:3016.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580102Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции фасада зданияОмск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 14:3016.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580102Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции фасада зданияОмск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по реконструкции фасада здания

    Начальная цена

    7 735 725,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,

    omts@omskoblgaz.ru

    Классификатор ОКПД2

    41.20.4

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035999/name/614491e35d9f30.57461888

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство жилых и нежилых зданий"

    Кол-во: 1.00000

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