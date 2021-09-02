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    Главная / Торги / Выполнение профилактических работ по поддержанию в рабочем состоянии грузоподъемных механизмов, техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) мостовых кранов.

    Выполнение профилактических работ по поддержанию в рабочем состоянии грузоподъемных механизмов, техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) мостовых кранов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579983Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение профилактических работ по поддержанию в рабочем состоянии грузоподъемных механизмов, техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) мостовых кранов.КоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110579983

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение профилактических работ по поддержанию в рабочем состоянии грузоподъемных механизмов, техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) мостовых кранов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 10:08

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_ЗК__63_8_Обслуживание_подъемных_сооружений_на_публикацию.docx

    Пр._1_Ведомость_16.08.2021.docx

    Пр._2_ТО_ПС_2021_Работы_16.08.2021.docx

    ТЗ_ТО_ПС_2021.pdf

    Пр__3_ТО_ПС_2021_план_график_16.08.2021.docx

    Договор_на_ТО_ПС_по_форме_4.doc

    Извещение__Обслуживание_ПС.doc

    Обоснование_НМЦ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-68-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    kseniya.mineeva@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минеева Ксения Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение профилактических работ по поддержанию в рабочем состоянии грузоподъемных механизмов, техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) мостовых кранов.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579983Подведение итогов не позднее Выполнение профилактических работ по поддержанию в рабочем состоянии грузоподъемных механизмов, техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) мостовых кранов.Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение профилактических работ по поддержанию в рабочем состоянии грузоподъемных механизмов, техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) мостовых кранов.

    Начальная цена

    995 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    33.12.15.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029176/name/6139fc30318dd4.04515870

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение профилактических работ по поддержанию в рабочем состоянии грузоподъемных механизмов, техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) мостовых кранов."

    Кол-во: 1.00000

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