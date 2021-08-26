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Номер извещения
ГП144041
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кабель
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 08:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-63
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Kurganova.Olga@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курганова Ольга Игоревна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кабель
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2021 12:00 GMT +326.08.2021 12:0026.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144041Дата и время окончания срока приема заявок КабельНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2021 12:0526.08.2021 12:0526.08.2021 12:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144041Дата и время вскрытия заявок КабельНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
15.10.2021 21:0015.10.2021 21:0015.10.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144041Подведение итогов не позднее КабельНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабель
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно форме стоимостного предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно форме стоимостного предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
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Документация лота
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