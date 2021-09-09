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Номер извещения
32110581491
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
24.08.2021 14:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606408, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, УЛ ГОРЬКОГО, ДОМ 34,
Почтовый адрес
606408, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, УЛ ГОРЬКОГО, ДОМ 34
Контактный телефон
+7 83144 6-97-99
Факс
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Адрес электронной почты
zd-prz@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Помазова Полина Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Балахнинский район
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Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 08:00 GMT +309.09.2021 08:0009.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581491Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)Балахнинский район
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2021 09:0014.09.2021 09:0014.09.2021 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110581491Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)Балахнинский район
Дата и время проведения
15.09.2021 10:0015.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110581491Дата и время проведения Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)Балахнинский район
Подведение итогов не позднее
16.09.2021 16:3016.09.2021 16:3016.09.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581491Подведение итогов не позднее Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)Балахнинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)
Начальная цена
6 130 865,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ПРЗ
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Адрес местонахождения
606408, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, УЛ ГОРЬКОГО, ДОМ 34,
606408, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, УЛ ГОРЬКОГО, ДОМ 34
42.22.22.130
42.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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