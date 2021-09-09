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    Главная / Торги / Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)

    Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 08:0009.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581491Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)Балахнинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581491

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    24.08.2021 14:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_324_21_А_ОГЭ.docx

    Документация__324_21_А_ОГЭ.docx

    Форма_заявки_324_21_А_ОГЭ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО НПО ПРЗ

    Юридический адрес

    606408, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, УЛ ГОРЬКОГО, ДОМ 34,

    Почтовый адрес

    606408, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, УЛ ГОРЬКОГО, ДОМ 34

    Контактный телефон

    +7 83144 6-97-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zd-prz@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Помазова Полина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Балахнинский район

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 08:00 GMT +309.09.2021 08:0009.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581491Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)Балахнинский район

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2021 09:0014.09.2021 09:0014.09.2021 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110581491Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)Балахнинский район

    Дата и время проведения

    15.09.2021 10:0015.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110581491Дата и время проведения Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)Балахнинский район

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2021 16:3016.09.2021 16:3016.09.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581491Подведение итогов не позднее Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)Балахнинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 16:3016.09.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581491Подведение итогов не позднее Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)Балахнинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работы «Замена масляных выключателей на вакуумные и РЗиА (релейная защита и автоматика) в ЦРП-6 кВ" (324-21)

    Начальная цена

    6 130 865,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ПРЗ
    Все закупки и тендеры АО НПО ПРЗ

    Адрес местонахождения

    606408, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, УЛ ГОРЬКОГО, ДОМ 34,

    606408, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, УЛ ГОРЬКОГО, ДОМ 34

    Классификатор ОКПД2

    42.22.22.130

    Работы строительные по монтажу антенн и строительству трансформаторных станций для распределения электричества

    Классификатор ОКВЭД2

    42.22

    Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

    Документация лота

    Документация__324_21_А_ОГЭ.docx

    24.08.2021

    Форма_заявки_324_21_А_ОГЭ.doc

    24.08.2021

    Проект_договора_324_21_А_ОГЭ.docx

    24.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями"

    Кол-во: 1.00000

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