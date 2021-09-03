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Номер извещения
ГП144038
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка разделов проектной документации по объекту: «Строительство разведочных скважин №№134Р, 151Р Гыданского ЛУ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 08:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
Контактный телефон
+7 3452 68-08-44
Факс
+7 3452 68-03-33
Адрес электронной почты
AFLukin@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукин Андрей Федорович
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Разработка разделов проектной документации по объекту: «Строительство разведочных скважин №№134Р, 151Р Гыданского ЛУ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 18:00 GMT +303.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144038Дата и время окончания срока приема заявок Разработка разделов проектной документации по объекту: «Строительство разведочных скважин №№134Р, 151Р Гыданского ЛУ»Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 18:0003.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144038Дата и время вскрытия заявок Разработка разделов проектной документации по объекту: «Строительство разведочных скважин №№134Р, 151Р Гыданского ЛУ»Тюмень
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 20:0030.12.2021 20:0030.12.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144038Подведение итогов не позднее Разработка разделов проектной документации по объекту: «Строительство разведочных скважин №№134Р, 151Р Гыданского ЛУ»Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка разделов проектной документации по объекту: «Строительство разведочных скважин №№134Р, 151Р Гыданского ЛУ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК НТЦ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
41.10
Документация лота
Кол-во:
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