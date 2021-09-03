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    Главная / Торги / Разработка разделов проектной документации по объекту: «Строительство разведочных скважин №№134Р, 151Р Гыданского ЛУ».

    Разработка разделов проектной документации по объекту: «Строительство разведочных скважин №№134Р, 151Р Гыданского ЛУ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144038Дата и время окончания срока приема заявок Разработка разделов проектной документации по объекту: «Строительство разведочных скважин №№134Р, 151Р Гыданского ЛУ»ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144038

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2021-079-УПО-З

    Наименование закупки

    Разработка разделов проектной документации по объекту: «Строительство разведочных скважин №№134Р, 151Р Гыданского ЛУ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 08:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_2021_079_УПО_З.doc

    Задание_на_проектирование.DOCX

    календарный_план.DOCX

    ГП144038_на_площадку.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53

    Контактный телефон

    +7 3452 68-08-44

    Факс

    +7 3452 68-03-33

    Адрес электронной почты

    AFLukin@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукин Андрей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка разделов проектной документации по объекту: «Строительство разведочных скважин №№134Р, 151Р Гыданского ЛУ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 18:00 GMT +303.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144038Дата и время окончания срока приема заявок Разработка разделов проектной документации по объекту: «Строительство разведочных скважин №№134Р, 151Р Гыданского ЛУ»Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 18:0003.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144038Дата и время вскрытия заявок Разработка разделов проектной документации по объекту: «Строительство разведочных скважин №№134Р, 151Р Гыданского ЛУ»Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 20:0030.12.2021 20:0030.12.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144038Подведение итогов не позднее Разработка разделов проектной документации по объекту: «Строительство разведочных скважин №№134Р, 151Р Гыданского ЛУ»Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 20:0030.12.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144038Подведение итогов не позднее Разработка разделов проектной документации по объекту: «Строительство разведочных скважин №№134Р, 151Р Гыданского ЛУ»Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка разделов проектной документации по объекту: «Строительство разведочных скважин №№134Р, 151Р Гыданского ЛУ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК НТЦ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53

    Классификатор ОКПД2

    41.10

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1102184/name/61ae02b8978dc3.49407846

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка разделов проектной документации по объекту: «Строительство разведочных скважин №№134Р, 151Р Гыданского ЛУ»"

    Кол-во:

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