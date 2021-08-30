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    Главная / Торги / Трубный прокат

    Трубный прокат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 11:0030.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002910Дата и время окончания срока приема заявок Трубный прокатЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002910

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    744

    Наименование закупки

    Трубный прокат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 08:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__4_Свидетельство_изготовителя.docx

    Список_документов_для_проверки_ДБ.docx

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный.docx

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Извещение.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    АП002910_Протокол_подведения_итогов.rtf.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-26

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стаханова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Трубный прокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 11:00 GMT +330.08.2021 11:0030.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002910Дата и время окончания срока приема заявок Трубный прокатЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 15:0030.09.2021 15:0030.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002910Подведение итогов не позднее Трубный прокатЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 15:0030.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002910Подведение итогов не позднее Трубный прокатЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубный прокат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество / Объем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад покупателя, ПАО Уралмашзавод за счет поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Нет.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.20.1

    Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1042709/name/61519dd83f26e0.31824316

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТРУБА СТАЛ.БЕСШОВНАЯ; В 20; ГОСТ 8731-74; 219х16; ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 4458.636

    "Позиция 2"

    "ТРУБА ТЯНУТАЯ ПРОЧАЯ; В 20; ГОСТ 8733-74; 50х5; ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 79.252

    "Позиция 3"

    "ТРУБА КАТАНАЯ ПРОЧАЯ; В 20; ГОСТ 8731-74; 42Х3; ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 644.985

    "Позиция 4"

    "ТРУБА КАТАНАЯ ПРОЧАЯ; 20; ГОСТ 8731-74; 32Х2,8; ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 302.712

    "Позиция 5"

    "ТРУБА ТЯНУТАЯ ПРОЧАЯ; В 20; ГОСТ 8733-74; 34Х3; ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 10782.936

    "Позиция 6"

    "ТРУБА ТЯНУТАЯ ПРОЧАЯ; В 20; ГОСТ 8733-74; 42х4; ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 2278.373

    "Позиция 7"

    "ТРУБА; 10; 50х40х3; ГОСТ 8645-68"

    Кол-во: 452.79

    "Позиция 8"

    "ТРУБА Т/СТ.БЕСШ.ПРОЧ; В 20; ГОСТ 8733-74; 120Х3; ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 270.273

    "Позиция 9"

    "ТРУБА Т/СТ.БЕСШ.ПРОЧ; В 20; ГОСТ 8733-74; 96Х2; ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 144.498

    "Позиция 10"

    "ТРУБА Т/СТ.БЕСШ.ПРОЧ; В 20; ГОСТ 8733-74; 22Х2,5; ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 3022.408

    "Позиция 11"

    "ТРУБА ТЯНУТАЯ ПРОЧАЯ; В 20; ГОСТ 8733-74; 38х6; ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 1348.604

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