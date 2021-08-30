www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП002910
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Трубный прокат
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 08:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-67-26
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стаханова Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Трубный прокат
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 11:00 GMT +330.08.2021 11:0030.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002910Дата и время окончания срока приема заявок Трубный прокатЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 15:0030.09.2021 15:0030.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002910Подведение итогов не позднее Трубный прокатЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубный прокат
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество / Объем
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад покупателя, ПАО Уралмашзавод за счет поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
24.20.1
24.20
Документация лота
Кол-во: 4458.636
Кол-во: 79.252
Кол-во: 644.985
Кол-во: 302.712
Кол-во: 10782.936
Кол-во: 2278.373
Кол-во: 452.79
Кол-во: 270.273
Кол-во: 144.498
Кол-во: 3022.408
Кол-во: 1348.604
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.