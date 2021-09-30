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Номер извещения
ГП144036
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация: Агрегат насосный, гаситель колебаний, насос, пневмоцилиндр, реле
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 08:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2
Почтовый адрес
620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2
Контактный телефон
+7 343 358-59-77
Факс
Адрес электронной почты
MaksimovaEA@rpm-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова Елена Андреевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Реализация: Агрегат насосный, гаситель колебаний, насос, пневмоцилиндр, реле
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2021 08:30 GMT +330.09.2021 08:3030.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144036Дата и время окончания срока приема заявок Реализация: Агрегат насосный, гаситель колебаний, насос, пневмоцилиндр, релеЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
01.10.2021 08:0001.10.2021 08:0001.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144036Подведение итогов не позднее Реализация: Агрегат насосный, гаситель колебаний, насос, пневмоцилиндр, релеЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация: Агрегат насосный, гаситель колебаний, насос, пневмоцилиндр, реле
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
Все закупки и тендеры АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
Адрес местонахождения
620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2
30.20
Документация лота
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