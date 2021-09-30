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    Главная / Торги / Реализация: Агрегат насосный, гаситель колебаний, насос, пневмоцилиндр, реле

    Реализация: Агрегат насосный, гаситель колебаний, насос, пневмоцилиндр, реле

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2021 08:3030.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144036Дата и время окончания срока приема заявок Реализация: Агрегат насосный, гаситель колебаний, насос, пневмоцилиндр, релеЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144036

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация: Агрегат насосный, гаситель колебаний, насос, пневмоцилиндр, реле

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 08:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОБЯЗАТЕЛЬНО_ДЛЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ____Анкета_участника_закупки.docx

    ГП144036_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ПУТЕВОЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2

    Почтовый адрес

    620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2

    Контактный телефон

    +7 343 358-59-77

    Факс

    Адрес электронной почты

    MaksimovaEA@rpm-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Елена Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация: Агрегат насосный, гаситель колебаний, насос, пневмоцилиндр, реле

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2021 08:30 GMT +330.09.2021 08:3030.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144036Дата и время окончания срока приема заявок Реализация: Агрегат насосный, гаситель колебаний, насос, пневмоцилиндр, релеЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2021 08:0001.10.2021 08:0001.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144036Подведение итогов не позднее Реализация: Агрегат насосный, гаситель колебаний, насос, пневмоцилиндр, релеЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 08:0001.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144036Подведение итогов не позднее Реализация: Агрегат насосный, гаситель колебаний, насос, пневмоцилиндр, релеЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация: Агрегат насосный, гаситель колебаний, насос, пневмоцилиндр, реле

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2

    Классификатор ОКПД2

    30.20

    Локомотивы железнодорожные и подвижной состав

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1053357/name/61603952c03c45.63921129

    08.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РЕЛЕ РНЕ 44, 27В ТУ 16-523.583-80 Х"

    Кол-во: 244

    "Позиция 2"

    "НАСОС НР Р 125 (ИЗОЛЯТОР БРАКА)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА РЭ-571Т 5А. ТУ16-523.455-80"

    Кол-во: 19

    "Позиция 4"

    "ЦИЛИНДР СДВИГА 250Х120Х217 ВПО-5320300Р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ПНЕВМОЦИЛИНДР 60(40)М2L050А0400"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЭП -11-440-112-224 - 40"

    Кол-во: 48

    "Позиция 7"

    "ГАСИТЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ (МДС РЕМОНТНЫЙ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "НАСОС 310.3.56.05.06 - 433125"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "ПНЕВМОЦИЛИНДР 40N2A80C0300RF-99"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РСВ15-1-УХЛ3.1 24В 0,3...3С ТУ3425-014-00216823-94"

    Кол-во: 25

    "Позиция 11"

    "АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ EPES-6,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "ПНЕВМОЦИЛИНДР 40N1A050C0050-RF99"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "РЕЛЕ ТАМ 102-2-07"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "НАСОС РУЧНОЙ НР 0.8-30-01 ТУ26-06-1158-78"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "РЕЛЕ РНЕ 44, 24В ТУ 16-523.583-80 Х"

    Кол-во: 19

    "Позиция 16"

    "РЕЛЕ 81.020 00110"

    Кол-во: 9

    "Позиция 17"

    "РЕЛЕ ВЛ-60Е1 0,1С-30Ч"

    Кол-во: 23

    "Позиция 18"

    "ПНЕВМОЦИЛИНДР QN2A32A25"

    Кол-во: 18

    "Позиция 19"

    "РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ42М1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 20"

    "РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РСВ 15-1-24В"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "РЕЛЕ MKZ R 24VDC 1 CO"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "ПНЕВМОЦИЛИНДР 89006-5010500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "ПНЕВМОЦИЛИНДР DNG-50-50-PPV-D - 431894"

    Кол-во: 7

    "Позиция 24"

    "РЕЛЕ ПЕРЕГОРУЗКИ ТЕПЛОВОЕ 11RFN9 15 - 40208"

    Кол-во: 7

    "Позиция 25"

    "РЕЛЕ РНЕ 22.27В - 402666"

    Кол-во: 9

    "Позиция 26"

    "РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ SOR-C T4-T5-T6 220/240В АС/220-250В DC ABB 1SDA054873R1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "ПНЕВМОЦИЛИНДР 60(40)М2L050F0700"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "ПНЕВМОЦИЛИНДР 40N2А080С0150-RF99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "РЕЛЕ РУБГТ 24-1-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "РЕЛЕ КРМ У3 С ДАТЧ. НА СРАБ.105ГРАД.С 4МТУ25-02-300.024-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "РЕЛЕ С 2 ПЕРЕХОД КОНТ. (230 АС) 10А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "ПНЕВМОЦИЛИНДР Д=32 ХОД 25 - 433934"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "РЕЛЕРВП-72М-3221 - 402578"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЭП-15-440-511046-3, 24В ТУ16-647-015-84"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "РЕЛЕ РП21-003 УХЛ4,12В ПОСТ.ТОКА С РОЗЕТКОЙ ТИПА 3 ТУ16-523.593-80"

    Кол-во: 33

    "Позиция 36"

    "ГАСИТЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ 45.30.045.МСБ (НОВЫЙ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "РЕЛЕ КЛ 3/2 ВЛ64 УХЛ4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ 2М211 24В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "РЕЛЕ РН-55/120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "ПНЕВМОЦИЛИНДР DNG-80-320-PPV-A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ 10 №508Б ОСТ 24.290.17-88 (ОАО "ТРАНСПНЕВМАТИКА")"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "РЕЛЕ 55 34 82 40 00 40"

    Кол-во: 23

    "Позиция 43"

    "РЕЛЕ ПЭ 37-62 24V - 403088"

    Кол-во: 13

    "Позиция 44"

    "РЕЛЕ 55 32 90 24 00 40"

    Кол-во: 24

    "Позиция 45"

    "НАСОС 20 MR6/3Х54 6А 06/10 PN200BAR 1500 MIN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "РЕЛЕ КРМ У3 С ДАТЧ. НА СРАБ.125ГРАД.С 4М ТУ25-02-300.024-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РСВ15-1-24В 0,3-3 МИН"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "НАСОС НП 8\320 (КАП. РЕМОНТ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "НАСОС НП 8\320 (КАП. РЕМОНТ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "НАСОС 32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ RM35JA32MW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "РЕЛЕ РЭС-48А ПАСП.РС4.590.202П2 ТУ11ЯЛО.450.033ТУ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 53"

    "РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ ТЕПЛОВОЕ11RFN 25 26 LOVATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "РЕЛЕ РП 20-217 (220В)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "НАСОС ТОПЛИВНЫЙ АЭРТРОНИК D2/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "РЕЛЕ ПРОМ. РПГ-6К-2401 24В - 401995"

    Кол-во: 9

    "Позиция 57"

    "РЕЛЕ ТИП ВЛ 42 М1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 3РДП УХЛ4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТРМ-11-11.80 ГР."

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ РТТ5К-16-16"

    Кол-во: 11

    "Позиция 61"

    "РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (РЕМОНТНОЕ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "РЕЛЕ РЭК 59 ШРВИ.647115.001-46"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "НАСОС ПРЕДПУСКОВОЙ 37.1141010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "РЕЛЕ 94.04"

    Кол-во: 13

    "Позиция 65"

    "РЕЛЕ РТЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "РЕЛЕ РЭА 11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "РЕЛЕ РТТ 325 100А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "РЕЛЕ 55.34.9.024.50.40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "РЕЛЕ 13.3787-01 - 401279"

    Кол-во: 15

    "Позиция 70"

    "РЕЛЕ РП21-004 220В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "РЕЛЕ 55 34 90 24 00 90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "РЕЛЕ РТТ5-10 (0,85-1-1,15А)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "РЕЛЕ РТТ5-10-181 (6.3А)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "РЕЛЕ FINDER 55.34.9.024"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "РЕЛЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ MD-1044.ZD3 10A 440B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "РЕЛЕ РП21"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "РЕЛЕ РТТ 131"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ РТЛ 101004 I=3,8...6А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "РЕЛЕ РТТ 111 0,32А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "РЕЛЕ РП 64 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (РЕМОНТНОЕ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "РЕЛЕ РТЛ-1010 5,0А - 401205"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "РЕЛЕ РП21 УХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ РТТ5К-16-7,4 (10)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР 4572.3702"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "РЕЛЕ 901.3747 ТУ 37.00314.18-94"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "РЕЛЕ РЭС 64 А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "РЕЛЕ РС530, 24В,15А ТУ37.003.632-80"

    Кол-во: 1

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    Реализация: Агрегат насосный, гаситель колебаний, насос, пневмоцилиндр, реле
    580021
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.03.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
    Попозиционная № ГП136991
    Реализация: Зажим, корпус, разьем, ось, сильфон
    Реализация: Зажим, корпус, разьем, ось, сильфон
    580017
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    28.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
    Попозиционная № ГП136990
    Реализация: Электродвигатель, трансформатор, транзистор, электростанция дизельная, дизель-генераторная установка
    Реализация: Электродвигатель, трансформатор, транзистор, электростанция дизельная,...
    580014
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    28.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • До 3 лет
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    Гарантия на исполнение контракта
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