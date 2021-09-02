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Номер извещения
32110579469
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка программного обеспечения Dallas Lock
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 07:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А
Почтовый адрес
432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А
Контактный телефон
+7 8422 42-74-30
Факс
+7 8422 42-74-90
Адрес электронной почты
GazprommrgUlyanovsk@ulrg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Камеко Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ульяновск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программного обеспечения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 23:00 GMT +302.09.2021 23:0002.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579469Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспеченияУльяновск
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 10:0003.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110579469Дата и время вскрытия заявок Поставка программного обеспеченияУльяновск
Подведение итогов не позднее
06.09.2021 22:5906.09.2021 22:5906.09.2021 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579469Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспеченияУльяновск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программного обеспечения
Начальная цена
16 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документацией и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
Адрес местонахождения
432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А
62.01
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.00000
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