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    Главная / Торги / Поставка кранов полиэтиленовых

    Поставка кранов полиэтиленовых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 08:5901.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579460Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кранов полиэтиленовыхУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110579460

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кранов полиэтиленовых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 07:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _ОКО__Ценовое_предложение__Форма_2_.xlsx

    Документация_ОКО_1123_2021_08.docx

    Извещение_ОКО_1123_2021_08.docx

    Порядок_оценки_заявок.docx

    Приложение_1___Проект_договора__по_заявкам_.docx

    Приложение_2___ТЗ__1123_2021_08_.xlsx

    Приложение_3_Обоснование_начальной__максимальной__цены.xlsx

    Итоговый_протокол_1123_2021_08.pdf

    Итоговый_протокол_1123_2021_08_РЕДАКЦИЯ_1.pdf

    изв_о_внесении_изм_в_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кранов полиэтиленовых

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579460Подведение итогов не позднее Поставка кранов полиэтиленовыхУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кранов полиэтиленовых

    Начальная цена

    2 671 199,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    28.14.2

    Детали и узлы арматуры (кранов, клапанов и прочей арматуры)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99.9

    Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024896/name/613200afd42998.79047439

    03.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028007/name/6138a7831cb203.20292798

    08.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028008/name/6138a7880fd779.48696471

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 132.00000

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