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Номер извещения
ГП144033
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закуп пластин твердого сплава отечественного производства для нужд ПАО "Уралкуз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 07:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 35168 9-22-38
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
amakarova@uralkuz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макарова Анна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
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Закуп пластин твердого сплава отечественного производства для нужд ПАО "Уралкуз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 11:00 GMT +303.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144033Дата и время окончания срока приема заявок Закуп пластин твердого сплава отечественного производства для нужд ПАО "Уралкуз"Чебаркуль
Подведение итогов не позднее
31.10.2021 21:5931.10.2021 21:5931.10.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144033Подведение итогов не позднее Закуп пластин твердого сплава отечественного производства для нужд ПАО "Уралкуз"Чебаркуль
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закуп пластин твердого сплава отечественного производства для нужд ПАО "Уралкуз"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки DDP- ПАО "Уралкуз", 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
25.73.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 36
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 80
Кол-во: 600
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 40
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