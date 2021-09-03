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    Главная / Торги / Закуп пластин твердого сплава отечественного производства для нужд ПАО "Уралкуз"

    Закуп пластин твердого сплава отечественного производства для нужд ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144033Дата и время окончания срока приема заявок Закуп пластин твердого сплава отечественного производства для нужд ПАО "Уралкуз"ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144033

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп пластин твердого сплава отечественного производства для нужд ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 07:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень документов

    Тех._задание_на_пластины_тв._сплава.docx

    Договор_поставки_2021_год.doc

    Проект_договора_НЕРЕЗИДЕНТЫ_clean.docx

    Документация_к_закупке__ГП144033.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-22-38

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    amakarova@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макарова Анна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп пластин твердого сплава отечественного производства для нужд ПАО "Уралкуз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 11:00 GMT +303.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144033Дата и время окончания срока приема заявок Закуп пластин твердого сплава отечественного производства для нужд ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2021 21:5931.10.2021 21:5931.10.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144033Подведение итогов не позднее Закуп пластин твердого сплава отечественного производства для нужд ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.202131.10.2021 21:5931.10.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144033Подведение итогов не позднее Закуп пластин твердого сплава отечественного производства для нужд ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп пластин твердого сплава отечественного производства для нужд ПАО "Уралкуз"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP- ПАО "Уралкуз", 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя, доставка до склада Покупателя за счет Поставщика Условия поставки: Срок поставки - 3-й квартал 2021г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    25.73.4

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПЛАСТИНА  ТСМТ  06  Т1 02-MF"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Пластина твердого сплава 10161 Т5К10 ГОСТ 17163-90"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Пластина твердого сплава SDCW0903ADTN"

    Кол-во: 36

    "Позиция 4"

    "Пластина твердого сплава ZDCW1503ADTR"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "ТВ  СПЛАВ  ВК8  01471"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "ТВ  СПЛАВ  ВК8  02351"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "ТВ  СПЛАВ  ВК8  10151"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "ТВ  СПЛАВ  ВК8  10151"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "ТВ  СПЛАВ  Н10РNUМ-110408"

    Кол-во: 80

    "Позиция 10"

    "ТВ  СПЛАВ  Т15К6  01411"

    Кол-во: 600

    "Позиция 11"

    "ТВ  СПЛАВ  Т15К6  02251"

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "ТВ  СПЛАВ  Т15К6  06170"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "ТВ  СПЛАВ  Т15К6  07330"

    Кол-во: 500

    "Позиция 14"

    "ТВ  СПЛАВ  Т15К6  07330"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "ТВ  СПЛАВ  Т15К6  07340"

    Кол-во: 300

    "Позиция 16"

    "ТВ  СПЛАВ  Т5К10  07330"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "ТВ  СПЛАВ  Т5К10  10151"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "ТВ  СПЛАВ  Т5К10  13171"

    Кол-во: 40

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