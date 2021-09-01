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    Главная / Торги / Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКП

    Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144034Дата и время окончания срока приема заявок Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКПНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144034

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 07:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4__НЮН_2020_54_1ОБ_00734_02_С202_ЭХЗ.СО.pdf

    5__НЮН_2020_54_1ОБ_00734_03_С202_ЭХЗ.СО.pdf

    1__Форма_стоимостного_предложения.xlsx

    2__Форма_договора.rar

    3__Пояснение_к_процедуре.docx

    ИТОГИ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-63

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Kurganova.Olga@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Курганова Ольга Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 12:00 GMT +301.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144034Дата и время окончания срока приема заявок Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКПНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 12:0501.09.2021 12:0501.09.2021 12:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144034Дата и время вскрытия заявок Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКПНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 21:0029.10.2021 21:0029.10.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144034Подведение итогов не позднее Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКПНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 21:0029.10.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144034Подведение итогов не позднее Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКПНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно форме стоимостного предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно форме стоимостного предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно форме стоимостного предложения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1055398/name/616555ae86f689.01184965

    12.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКП"

    Кол-во:

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