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Номер извещения
ГП144034
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 07:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-63
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Kurganova.Olga@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курганова Ольга Игоревна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 12:00 GMT +301.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144034Дата и время окончания срока приема заявок Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКПНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2021 12:0501.09.2021 12:0501.09.2021 12:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144034Дата и время вскрытия заявок Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКПНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
29.10.2021 21:0029.10.2021 21:0029.10.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144034Подведение итогов не позднее Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКПНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.10.202129.10.2021 21:0029.10.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144034Подведение итогов не позднее Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКПНовый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стойка контрольно-измерительного пункта, Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами, Устройства контроля скорости коррозии, Анализатор ИКП
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно форме стоимостного предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно форме стоимостного предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
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Документация лота
Кол-во:
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