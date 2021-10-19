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Номер извещения
АП002909
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ "под ключ" по проекту "Автоматизированная система поточного анализа" (2 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Контактный телефон
+7 3812 69-04-43
Адрес электронной почты
Muzychenko.EV@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Музыченко Екатерина Валерьевна
Место рассмотрения заявок
Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 1 Выполнение работ "под ключ" по проекту "Автоматизированная система поточного анализа содержания О2, СО в газах установок КП
Дата и время окончания срока приема заявок
19.10.2021 05:30 GMT +319.10.2021 05:3019.10.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002909Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 Выполнение работ "под ключ" по проекту "Автоматизированная система поточного анализа содержания О2, СО в газах установок КПОмск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот № 1 Выполнение работ "под ключ" по проекту "Автоматизированная система поточного анализа содержания О2, СО в газах установок КП
Официальный сайт, на котором размещена документация
Лот № 2 Выполнение работ "под ключ" по проекту "Автоматизированная система поточного анализа содержания О2, СО, СО2 в газах установо
Дата и время окончания срока приема заявок
19.10.2021 05:30 GMT +319.10.2021 05:3019.10.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002909Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 Выполнение работ "под ключ" по проекту "Автоматизированная система поточного анализа содержания О2, СО, СО2 в газах установоОмск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот № 2 Выполнение работ "под ключ" по проекту "Автоматизированная система поточного анализа содержания О2, СО, СО2 в газах установо
Официальный сайт, на котором размещена документация
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