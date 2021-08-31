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    Главная / Торги / Оказание услуг по поддержанию чистоты внешнего вида устройств самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»

    Оказание услуг по поддержанию чистоты внешнего вида устройств самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 21:0031.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144026Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поддержанию чистоты внешнего вида устройств самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144026

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2021/63

    Наименование закупки

    Оказание услуг по поддержанию чистоты внешнего вида устройств самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 06:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1___ТЗ.docx

    ТД_2021_63.doc

    ГП144026_протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Контактный телефон

    +7 909 704-67-79

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    loseva@ubrr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосева Анна Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по поддержанию чистоты внешнего вида устройств самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 21:00 GMT +331.08.2021 21:0031.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144026Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поддержанию чистоты внешнего вида устройств самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 21:0031.08.2021 21:0031.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144026Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поддержанию чистоты внешнего вида устройств самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 15:0024.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144026Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поддержанию чистоты внешнего вида устройств самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144026Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поддержанию чистоты внешнего вида устройств самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по поддержанию чистоты внешнего вида устройств самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТД №2021/63

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТД №2021/63Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТД №2021/63
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КБ УБРИР
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036427/name/61482099a9d976.38959169

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по поддержанию чистоты внешнего вида устройств самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»"

    Кол-во: 1

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