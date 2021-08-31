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Номер извещения
ГП144026
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по поддержанию чистоты внешнего вида устройств самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 06:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Контактный телефон
+7 909 704-67-79
Факс
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Адрес электронной почты
loseva@ubrr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Анна Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по поддержанию чистоты внешнего вида устройств самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 21:00 GMT +331.08.2021 21:0031.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144026Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поддержанию чистоты внешнего вида устройств самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 21:0031.08.2021 21:0031.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144026Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поддержанию чистоты внешнего вида устройств самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 15:0024.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144026Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поддержанию чистоты внешнего вида устройств самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по поддержанию чистоты внешнего вида устройств самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТД №2021/63
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТД №2021/63Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КБ УБРИР
Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
81
Документация лота
Кол-во: 1
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