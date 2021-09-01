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    Главная / Торги / Оказание услуг по ремонту мешалок "Тайфун"

    Оказание услуг по ремонту мешалок "Тайфун"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 13:0001.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002908Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту мешалок "Тайфун"г. Омск,Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП002908

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0079379-408-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по ремонту мешалок "Тайфун"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ГПН-ОНПЗ
    Все закупки и тендеры РМЗ ГПН-ОНПЗ

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, д. 1

    Почтовый адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, д. 1

    Контактный телефон

    +7 3812 60-79-32

    Адрес электронной почты

    Gumennyy.AP@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гуменный Алексей Петрович

    Место рассмотрения заявок

    г. Омск,

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по ремонту мешалок "Тайфун"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 13:00 GMT +301.09.2021 13:0001.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002908Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту мешалок "Тайфун"г. Омск,

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Предмет договора

    Оказание услуг по ремонту мешалок "Тайфун"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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