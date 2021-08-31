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Номер извещения
ГП144024
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по созданию системы контроля и управления доступом подразделения ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 51, БЦ «Саммит», 11 этаж
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 06:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Контактный телефон
+7 909 704-67-79
Факс
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Адрес электронной почты
loseva@ubrr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Анна Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Выполнение работ по созданию системы контроля и управления доступом подразделения ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 51, БЦ «Саммит», 11 этаж
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 21:00 GMT +331.08.2021 21:0031.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144024Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по созданию системы контроля и управления доступом подразделения ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 51, БЦ «Саммит», 11 этажЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 21:0031.08.2021 21:0031.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144024Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по созданию системы контроля и управления доступом подразделения ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 51, БЦ «Саммит», 11 этажЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 15:0015.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144024Подведение итогов не позднее Выполнение работ по созданию системы контроля и управления доступом подразделения ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 51, БЦ «Саммит», 11 этажЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.202115.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144024Подведение итогов не позднее Выполнение работ по созданию системы контроля и управления доступом подразделения ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 51, БЦ «Саммит», 11 этажЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по созданию системы контроля и управления доступом подразделения ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 51, БЦ «Саммит», 11 этаж
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТД №2021/61
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТД №2021/61Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КБ УБРИР
Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
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Документация лота
Кол-во: 1
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