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    Главная / Торги / Элементы устройства кровли здания котельной шахты "им. В.И. Ленина" ОП ПАО "ЮК ГРЭС" в г. Междуреченск

    Элементы устройства кровли здания котельной шахты "им. В.И. Ленина" ОП ПАО "ЮК ГРЭС" в г. Междуреченск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 14:0030.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580871Дата и время окончания срока приема заявок Закупка элементов устройства кровли котельной шахты "им.В.И.Ленина"КалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580871

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/ОПЮКГРЭС/024

    Наименование закупки

    Элементы устройства кровли здания котельной шахты "им. В.И. Ленина" ОП ПАО "ЮК ГРЭС" в г. Междуреченск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 12:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_1_к_договору_поставки_ТМЦ__21ОПЮКГРЭС024.docx

    Приложение__3_к_договору_поставки_ТМЦ__21ОПЮКГРЭС024.docx

    Договор_поставки_ТМЦ__21ОПЮКГРЭС020.docx

    ЗД_ГПБ__ЗАПРОС_ЦЕН_21ОПЮКГРЭС024.docx

    Приложение_2_к_договору_поставки_ТМЦ_21ОПЮКГРЭС024.docx

    ТЗ__21ОПЮКГРЭС024.docx

    Протокол__633_Поставка_элементов_кровли_котельной.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38475 5-10-68

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    RaevichAI@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Раевич Алексей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка элементов устройства кровли котельной шахты "им.В.И.Ленина"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 14:00 GMT +330.08.2021 14:0030.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580871Дата и время окончания срока приема заявок Закупка элементов устройства кровли котельной шахты "им.В.И.Ленина"Калтан

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 14:0010.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580871Подведение итогов не позднее Закупка элементов устройства кровли котельной шахты "им.В.И.Ленина"Калтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580871Подведение итогов не позднее Закупка элементов устройства кровли котельной шахты "им.В.И.Ленина"Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка элементов устройства кровли котельной шахты "им.В.И.Ленина"

    Начальная цена

    553 549,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская обл., г.Междуреченск, территория разреза "Красногорский", Центральный склад ОП ПАО "ЮК ГРЭС" в г. МеждуреченскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 60 календарных дней после поставки товара на склад покупателя. Условия поставки-согласно ТЗЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    24.33.20

    Профили листовые из нелегированной стали

    Классификатор ОКВЭД2

    24.33

    Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1039160/name/614af527a8a218.34537122

    22.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка элементов устройства кровли котельной шахты "им.В.И.Ленина""

    Кол-во: 228

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