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Номер извещения
32110580871
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Элементы устройства кровли здания котельной шахты "им. В.И. Ленина" ОП ПАО "ЮК ГРЭС" в г. Междуреченск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 12:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38475 5-10-68
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
RaevichAI@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Раевич Алексей Иванович
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Закупка элементов устройства кровли котельной шахты "им.В.И.Ленина"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 14:00 GMT +330.08.2021 14:0030.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580871Дата и время окончания срока приема заявок Закупка элементов устройства кровли котельной шахты "им.В.И.Ленина"Калтан
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 14:0010.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580871Подведение итогов не позднее Закупка элементов устройства кровли котельной шахты "им.В.И.Ленина"Калтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка элементов устройства кровли котельной шахты "им.В.И.Ленина"
Начальная цена
553 549,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская обл., г.Междуреченск, территория разреза "Красногорский", Центральный склад ОП ПАО "ЮК ГРЭС" в г. МеждуреченскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
24.33.20
24.33
Документация лота
Кол-во: 228
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