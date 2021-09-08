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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ БУМАГИ

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ БУМАГИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 11:5908.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579326Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги (ЯНАО)ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110579326

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ БУМАГИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 06:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Форма_3_лот_2.xlsx

    Форма_11_лот_1.xlsx

    Форма_11_лот_2.xlsx

    Документация_ред._1.docx

    Извещение_ред._1.docx

    Проект_договора_лот_2.doc

    Техзадание_лот_1.xlsx

    Техзадание_лот_2.xlsx

    Проект_договора_лот_1.doc

    Форма_3_лот_1.xlsx

    Протокол_рассмотрения_3_частей_32110579326__лот___1.pdf

    Протокол_рассмотрения_3_частей_32110579326__лот___2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22 литера А

    Почтовый адрес

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 163

    Контактный телефон

    +7 3452 28-91-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GOZD@sever04.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойлова Наталия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги (ХМАО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 09:0014.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579326Подведение итогов не позднее Поставка бумаги (ХМАО)Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги (ХМАО)

    Начальная цена

    419 951,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22 литера А

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 163

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.110

    Бумага для печати

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031989/name/6140463b0353f4.07682354

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумаги и картона"

    Кол-во: 1400.00000

    Лот 2

    Поставка бумаги (ЯНАО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 09:0014.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579326Подведение итогов не позднее Поставка бумаги (ЯНАО)Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги (ЯНАО)

    Начальная цена

    208 120,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22 литера А

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 163

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.110

    Бумага для печати

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031991/name/614046b8d14073.42921667

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумаги и картона"

    Кол-во: 740.00000

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