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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110579326
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ БУМАГИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.08.2021 06:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22 литера А
Почтовый адрес
625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 163
Контактный телефон
+7 3452 28-91-78
Факс
--
Адрес электронной почты
GOZD@sever04.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самойлова Наталия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги (ХМАО)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги (ХМАО)
Начальная цена
419 951,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22 литера А
625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 163
17.12.14.110
17.12
Документация лота
Кол-во: 1400.00000
Поставка бумаги (ЯНАО)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги (ЯНАО)
Начальная цена
208 120,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22 литера А
625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 163
17.12.14.110
17.12
Документация лота
Кол-во: 740.00000
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