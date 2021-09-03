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    Главная / Торги / Поставка роликов конвейерных для ОП ПАО "ЮК ГРЭС" в г. Междуреченск

    Поставка роликов конвейерных для ОП ПАО "ЮК ГРЭС" в г. Междуреченск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580875Дата и время окончания срока приема заявок Закупка роликов конвейерныхКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110580875

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/ОПЮКГРЭС/012

    Наименование закупки

    Поставка роликов конвейерных для ОП ПАО "ЮК ГРЭС" в г. Междуреченск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 12:41

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Внесение_изменений_32110580875.docx

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_1_к_договору_поставки_ТМЦ_лот__2_21ОПЮКГРЭС012.docx

    ТЗ_21ОПЮКГРЭС012.docx

    Договор_поставки_ТМЦ__21ОПЮКГРЭС012.docx

    Приложение__3_к_договору_поставки_ТМЦ__21ОПЮКГРЭС012.docx

    Приложение_2_к_договору_поставки_ТМЦ_21ОПЮКГРЭС012.docx

    ИЗВЕЩЕНИЕ_О_ЗАПРОСЕ_КОТИРОВОК___21ОПЮКГРЭС012_П.248.docx

    Протокол__634_Поставка_роликов_конвейерных.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38475 5-10-68

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    RaevichAI@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Раевич Алексей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка роликов конвейерных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580875Подведение итогов не позднее Закупка роликов конвейерныхКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка роликов конвейерных

    Начальная цена

    227 028,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская обл., г.Междуреченск, территория разреза "Красногорский", Центральный склад ОП ПАО" ЮК ГРЭС" в г.МеждуреченскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 15 рабочих дней после поставки товара на склад покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    25.30.1

    Котлы паровые и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    25.30

    Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040150/name/614c2587452262.50897719

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка роликов конвейерных"

    Кол-во: 73

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    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    92 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
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