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    Главная / Торги / 1563/23.08.21/КО/Э Поставка взрывозащищенного мобильного вентиляционного устройства (взрывозащищенный воздуходув)

    1563/23.08.21/КО/Э Поставка взрывозащищенного мобильного вентиляционного устройства (взрывозащищенный воздуходув)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 15:3030.08.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144021Дата и время окончания срока приема заявок Поставка взрывозащищенного мобильного вентиляционного устройства (взрывозащищенный воздуходув)СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144021

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1563/23.08.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1563/23.08.21/КО/Э Поставка взрывозащищенного мобильного вентиляционного устройства (взрывозащищенный воздуходув)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    24.08.2021 06:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка взрывозащищенного мобильного вентиляционного устройства (взрывозащищенный воздуходув)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 15:30 GMT +330.08.2021 15:3030.08.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144021Дата и время окончания срока приема заявок Поставка взрывозащищенного мобильного вентиляционного устройства (взрывозащищенный воздуходув)Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 15:3031.08.2021 15:3031.08.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144021Дата и время вскрытия заявок Поставка взрывозащищенного мобильного вентиляционного устройства (взрывозащищенный воздуходув)Салават

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2021 12:0004.10.2021 12:0004.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144021Подведение итогов не позднее Поставка взрывозащищенного мобильного вентиляционного устройства (взрывозащищенный воздуходув)Салават

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.10.202104.10.2021 12:0004.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144021Подведение итогов не позднее Поставка взрывозащищенного мобильного вентиляционного устройства (взрывозащищенный воздуходув)Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка взрывозащищенного мобильного вентиляционного устройства (взрывозащищенный воздуходув)

    Начальная цена

    487 222,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка взрывозащищенного мобильного вентиляционного устройства (взрывозащищенный воздуходув)"

    Кол-во:

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