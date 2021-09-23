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    Главная / Торги / Оказание услуг по погрузочным, разгрузочным и монтажным работам, краном грузоподъемностью 30– 75 тн. для АО ХК «Якутуголь»

    Оказание услуг по погрузочным, разгрузочным и монтажным работам, краном грузоподъемностью 30– 75 тн. для АО ХК «Якутуголь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2021 06:0023.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144020Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по погрузке, разгрузке и монтажным работам, автомобильным краном грузоподъемностью 30-75 тн. для АО ХК «Якутуголь»НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144020

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по погрузочным, разгрузочным и монтажным работам, краном грузоподъемностью 30– 75 тн. для АО ХК «Якутуголь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 05:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех_задание_на_оказание_услуг_кран.doc

    Проект_договора_на_автокран.docx

    Закупочная_документация_на_услуги_автомобильного_крана_2.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-87

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Marina.Pleshakova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Плешакова Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по погрузке, разгрузке и монтажным работам, автомобильным краном грузоподъемностью 30-75 тн. для АО ХК «Якутуголь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 06:00 GMT +323.09.2021 06:0023.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144020Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по погрузке, разгрузке и монтажным работам, автомобильным краном грузоподъемностью 30-75 тн. для АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    23.09.2021 06:0023.09.2021 06:0023.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144020Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по погрузке, разгрузке и монтажным работам, автомобильным краном грузоподъемностью 30-75 тн. для АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2021 17:5930.11.2021 17:5930.11.2021 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144020Подведение итогов не позднее Оказание услуг по погрузке, разгрузке и монтажным работам, автомобильным краном грузоподъемностью 30-75 тн. для АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.202130.11.2021 17:5930.11.2021 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144020Подведение итогов не позднее Оказание услуг по погрузке, разгрузке и монтажным работам, автомобильным краном грузоподъемностью 30-75 тн. для АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по погрузке, разгрузке и монтажным работам, автомобильным краном грузоподъемностью 30-75 тн. для АО ХК «Якутуголь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    52.21.29.000

    Услуги, связанные с автомобильным транспортом, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по погрузке, разгрузке и монтажным работам, автомобильным краном грузоподъемностью 30-75 тн. для АО ХК «Якутуголь»"

    Кол-во: 1

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    Регион:
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