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Номер извещения
ГП144020
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по погрузочным, разгрузочным и монтажным работам, краном грузоподъемностью 30– 75 тн. для АО ХК «Якутуголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 05:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-87
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Marina.Pleshakova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Плешакова Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по погрузке, разгрузке и монтажным работам, автомобильным краном грузоподъемностью 30-75 тн. для АО ХК «Якутуголь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 06:00 GMT +323.09.2021 06:0023.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144020Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по погрузке, разгрузке и монтажным работам, автомобильным краном грузоподъемностью 30-75 тн. для АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2021 06:0023.09.2021 06:0023.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144020Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по погрузке, разгрузке и монтажным работам, автомобильным краном грузоподъемностью 30-75 тн. для АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.11.2021 17:5930.11.2021 17:5930.11.2021 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144020Подведение итогов не позднее Оказание услуг по погрузке, разгрузке и монтажным работам, автомобильным краном грузоподъемностью 30-75 тн. для АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по погрузке, разгрузке и монтажным работам, автомобильным краном грузоподъемностью 30-75 тн. для АО ХК «Якутуголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
52.21.29.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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