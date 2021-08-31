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    Главная / Торги / Поставка форменной одежды для службы бортпроводников АО «Авиакомпания «Якутия»»

    Поставка форменной одежды для службы бортпроводников АО «Авиакомпания «Якутия»»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 05:0031.08.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579208Дата и время окончания срока приема заявок Поставка форменной одежды для службы бортпроводников АО «Авиакомпания «Якутия»»ЯкутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110579208

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка форменной одежды для службы бортпроводников АО «Авиакомпания «Якутия»»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 04:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_ЗП_муж_сорочки_подписан.docx

    Протокол__234_2021_ЗП_поставка_форм_одежды_смсп_итог___БОТ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Юридический адрес

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    Почтовый адрес

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Контактный телефон

    +7 4112 49-12-00 доб. 447

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Bubyakin.Danil@yakutia.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Золотухина Виктория Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка форменной одежды для службы бортпроводников АО «Авиакомпания «Якутия»»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 08:0002.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579208Подведение итогов не позднее Поставка форменной одежды для службы бортпроводников АО «Авиакомпания «Якутия»»Якутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка форменной одежды для службы бортпроводников АО «Авиакомпания «Якутия»»

    Начальная цена

    168 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Адрес местонахождения

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024327/name/6131876f424e09.37070047

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 100.00000

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