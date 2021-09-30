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    Главная / Торги / Поставка крупногабаритных шин для фронтальных погрузчиков

    Поставка крупногабаритных шин для фронтальных погрузчиков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2021 10:0030.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крупногабаритных шин для фронтальных погрузчиковХасанский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110579221

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    160-21/ХД/ГПБ

    Наименование закупки

    Поставка крупногабаритных шин для фронтальных погрузчиков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 04:38

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗД___ЗП___шины_для_ФА.docx

    Договор_поставки_Шины.docx

    Тех_задание_КГШ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +7 423 321-20-32 доб. 139184

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Olga.Arhangelskaya@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Архангельская Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка крупногабаритных шин для фронтальных погрузчиков

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.11.202130.11.2021 10:0030.11.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579221Подведение итогов не позднее Поставка крупногабаритных шин для фронтальных погрузчиковХасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка крупногабаритных шин для фронтальных погрузчиков

    Начальная цена

    2 620 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Торговый порт Посьет», 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    22.11.14.190

    Шины и покрышки пневматические прочие новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек"

    Кол-во: 10.00000

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