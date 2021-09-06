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    Главная / Торги / Открытый тендер на право заключения договора на изготовление и поставку 7-ми растаривателей мягких контейнеров «Биг-Бег» со шнековыми (винтовыми) транспортерами подачи технического углерода на резиносмесители №8 и 10

    Открытый тендер на право заключения договора на изготовление и поставку 7-ми растаривателей мягких контейнеров «Биг-Бег» со шнековыми (винтовыми) транспортерами подачи технического углерода на резиносмесители №8 и 10

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144016Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора на изготовление и поставку 7-ми растаривателей мягких контейнеров «Биг-Бег» со шнековыми (винтовыми) транспортерами подачи технического углерода на резиносмесители №8 и 10ВолжскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144016

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    119-2021

    Наименование закупки

    Открытый тендер на право заключения договора на изготовление и поставку 7-ми растаривателей мягких контейнеров «Биг-Бег» со шнековыми (винтовыми) транспортерами подачи технического углерода на резиносмесители №8 и 10

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    тендер

    Дата публикации

    23.08.2021 22:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная_документация_растариватели.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛТАЙР-ПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ВОЛТАЙР-ПРОМ

    Юридический адрес

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ 7-Я АВТОДОРОГА, ДОМ 25, КОРПУС А,

    Почтовый адрес

    404103, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я Автодорога, 25 А

    Контактный телефон

    8443240234

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    labun@titancis.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лабун Анна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Волжский

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на изготовление и поставку 7-ми растаривателей мягких контейнеров «Биг-Бег» со шнековыми (винтовыми) транспортерами подачи технического углерода на резиносмесители №8 и 10

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 11:00 GMT +306.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144016Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора на изготовление и поставку 7-ми растаривателей мягких контейнеров «Биг-Бег» со шнековыми (винтовыми) транспортерами подачи технического углерода на резиносмесители №8 и 10Волжский

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 15:0008.09.2021 15:0008.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144016Подведение итогов не позднее право заключения договора на изготовление и поставку 7-ми растаривателей мягких контейнеров «Биг-Бег» со шнековыми (винтовыми) транспортерами подачи технического углерода на резиносмесители №8 и 10Волжский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 15:0008.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144016Подведение итогов не позднее право заключения договора на изготовление и поставку 7-ми растаривателей мягких контейнеров «Биг-Бег» со шнековыми (винтовыми) транспортерами подачи технического углерода на резиносмесители №8 и 10Волжский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на изготовление и поставку 7-ми растаривателей мягких контейнеров «Биг-Бег» со шнековыми (винтовыми) транспортерами подачи технического углерода на резиносмесители №8 и 10

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ВОЛТАЙР-ПРОМ

    Адрес местонахождения

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ 7-Я АВТОДОРОГА, ДОМ 25, КОРПУС А,

    404103, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я Автодорога, 25 А

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    G

    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Растариватели для биг-бегов"

    Кол-во:

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