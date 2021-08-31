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Номер извещения
ГП144015
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый тендер на право заключения договора подряда по доработке пресс-форм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
тендер
Дата публикации
23.08.2021 22:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ 7-Я АВТОДОРОГА, ДОМ 25, КОРПУС А,
Почтовый адрес
404103, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я Автодорога, 25 А
Контактный телефон
8443240234
Факс
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Адрес электронной почты
labun@titancis.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лабун Анна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Волжский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора подряда по доработке пресс-форм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 11:00 GMT +331.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144015Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора подряда по доработке пресс-формВолжский
Подведение итогов не позднее
02.09.2021 15:0002.09.2021 15:0002.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144015Подведение итогов не позднее право заключения договора подряда по доработке пресс-формВолжский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора подряда по доработке пресс-форм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
Все закупки и тендеры АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
Адрес местонахождения
404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ 7-Я АВТОДОРОГА, ДОМ 25, КОРПУС А,
404103, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я Автодорога, 25 А
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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