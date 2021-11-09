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Номер извещения
ГП144014
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ТМЦ по заявкам ц.8 №№ 70103 и 70104 на закупку комплектующих для вакуумного выключателя 35 кВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
23.08.2021 22:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Kseniia.Kuvshinova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Кувшинова Ксения Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Закупка ТМЦ по заявкам ц.8 №№ 70103 и 70104 на закупку комплектующих для вакуумного выключателя 35 кВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.11.2021 16:00 GMT +309.11.2021 16:0009.11.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144014Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ТМЦ по заявкам ц.8 №№ 70103 и 70104 на закупку комплектующих для вакуумного выключателя 35 кВКолпино
Дата и время вскрытия заявок
09.11.2021 16:0009.11.2021 16:0009.11.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144014Дата и время вскрытия заявок Закупка ТМЦ по заявкам ц.8 №№ 70103 и 70104 на закупку комплектующих для вакуумного выключателя 35 кВКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ТМЦ по заявкам ц.8 №№ 70103 и 70104 на закупку комплектующих для вакуумного выключателя 35 кВ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 39
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