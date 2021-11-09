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    Главная / Торги / Закупка ТМЦ по заявкам ц.8 №№ 70103 и 70104 на закупку комплектующих для вакуумного выключателя 35 кВ

    Закупка ТМЦ по заявкам ц.8 №№ 70103 и 70104 на закупку комплектующих для вакуумного выключателя 35 кВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.11.2021 16:0009.11.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144014Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ТМЦ по заявкам ц.8 №№ 70103 и 70104 на закупку комплектующих для вакуумного выключателя 35 кВКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144014

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ТМЦ по заявкам ц.8 №№ 70103 и 70104 на закупку комплектующих для вакуумного выключателя 35 кВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.08.2021 22:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    сименс_70104.xls

    договор_поставки___Спецсталь.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Kseniia.Kuvshinova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кувшинова Ксения Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ТМЦ по заявкам ц.8 №№ 70103 и 70104 на закупку комплектующих для вакуумного выключателя 35 кВ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.11.2021 16:00 GMT +309.11.2021 16:0009.11.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144014Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ТМЦ по заявкам ц.8 №№ 70103 и 70104 на закупку комплектующих для вакуумного выключателя 35 кВКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    09.11.2021 16:0009.11.2021 16:0009.11.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144014Дата и время вскрытия заявок Закупка ТМЦ по заявкам ц.8 №№ 70103 и 70104 на закупку комплектующих для вакуумного выключателя 35 кВКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.202129.11.2021 04:3029.11.2021 04:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144014Подведение итогов не позднее Закупка ТМЦ по заявкам ц.8 №№ 70103 и 70104 на закупку комплектующих для вакуумного выключателя 35 кВКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ТМЦ по заявкам ц.8 №№ 70103 и 70104 на закупку комплектующих для вакуумного выключателя 35 кВ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТМЦ согласно оферте"

    Кол-во: 39

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