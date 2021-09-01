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    Главная / Торги / Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) на 180 дней

    Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) на 180 дней

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144051Дата и время окончания срока приема заявок Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.город ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144051

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) на 180 дней

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 09:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная_документация_Метизная_продукция.xlsx

    Протокол_Метизы_ГП144051_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 937 366-37-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Sarycheva.NV@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сарычева Наталья Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 12:00 GMT +301.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144051Дата и время окончания срока приема заявок Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.город Октябрьский

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 12:0015.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144051Подведение итогов не позднее Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.город Октябрьский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144051Подведение итогов не позднее Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка ТМЦ: осуществляется силами Заказчика Требования по таре: плотная картонная тара, упакованная дополнительно внутри полиэтиленовым мешком, габаритом не более 600х300х300 ммРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: отсрочка 60 календарных дней Срок поставки: по требованию
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    28.74.12.119

    Шайбы из черных металлов прочие

    28.74.11.119

    Винты и болты с головками из черных металлов прочие

    28.74.11.131

    Гайки из нержавеющей стали

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1063951/name/617256283962b5.80315474

    22.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт М10-6gx100.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 33

    "Позиция 2"

    "Болт М10-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Болт М10-6gx80.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Болт М12-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "Болт М12-6gx70.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 180

    "Позиция 6"

    "Болт М16-6gx100.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 250.6

    "Позиция 7"

    "Болт М16-6gx120.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 271.264

    "Позиция 8"

    "Болт М16-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 51

    "Позиция 9"

    "Болт М16-6gx50.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 85

    "Позиция 10"

    "Болт М16-6gx90.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 296

    "Позиция 11"

    "Болт М20-6gx140.88.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 222

    "Позиция 12"

    "Болт М24-6gx90.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 165

    "Позиция 13"

    "Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 209.1

    "Позиция 14"

    "Болт М6-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 58.5

    "Позиция 15"

    "Болт М6-6gx70.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 97

    "Позиция 16"

    "Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 133

    "Позиция 17"

    "Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 322

    "Позиция 18"

    "Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 63

    "Позиция 19"

    "Болт М8-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 17

    "Позиция 20"

    "Болт М8-6gx70.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 273

    "Позиция 21"

    "Болт М8-6gx80.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 63

    "Позиция 22"

    "Болт М8-6gx90.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 124

    "Позиция 23"

    "Болт М8-6gх120.58.019 ГОСТ 7798-70*"

    Кол-во: 58

    "Позиция 24"

    "Гайка М10-6H.5.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 7866

    "Позиция 25"

    "Гайка М12-6H.5.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 216.3

    "Позиция 26"

    "Гайка М16-6H.5.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 115

    "Позиция 27"

    "Гайка М20-6H.5.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "Гайка М24-6H.5.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 133

    "Позиция 29"

    "Гайка М6-6H.5.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 114

    "Позиция 30"

    "Гайка М8-6H.5.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 273

    "Позиция 31"

    "Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Шайба 16.019"

    Кол-во: 142504

    "Позиция 33"

    "Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 31

    "Позиция 34"

    "Шайба 20.019"

    Кол-во: 18030

    "Позиция 35"

    "Шайба 24.019"

    Кол-во: 15960

    "Позиция 36"

    "Шайба 30.019"

    Кол-во: 33591.741

    "Позиция 37"

    "Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 48

    "Позиция 38"

    "Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 28

    "Позиция 39"

    "Шайба 8.01.08.019 ГОСТ 13463-77"

    Кол-во: 2408

    "Позиция 40"

    "Шайба A.6.02.ст3.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 88050

    "Позиция 41"

    "Шайба A.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 27042

    "Позиция 42"

    "Шайба A.8.04.019 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 19005

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    Поставка моноэтаноламина чистого
    593984
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАОУ ЯМНОВСКАЯ ОШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087490
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    594607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 1430653,60 ₽
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    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    71 532 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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