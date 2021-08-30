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    Главная / Торги / Закупка термопар на технологию для ц. 66 по з.69496

    Закупка термопар на технологию для ц. 66 по з.69496

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144013Дата и время окончания срока приема заявок Закупка термопар на технологию для ц. 66 по з.69496КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144013

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка термопар на технологию для ц. 66 по з.69496

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.08.2021 22:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    оферта_для_ЭТП_ГПБ_термопары_69496.docx

    договор_поставки___Спецсталь.doc

    ГП144013_second_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Kseniia.Kuvshinova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кувшинова Ксения Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка термопар на технологию для ц. 66 по з.69496

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 08:00 GMT +330.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144013Дата и время окончания срока приема заявок Закупка термопар на технологию для ц. 66 по з.69496Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.08.2021 08:0030.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144013Дата и время вскрытия заявок Закупка термопар на технологию для ц. 66 по з.69496Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 05:3003.09.2021 05:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144013Подведение итогов не позднее Закупка термопар на технологию для ц. 66 по з.69496Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка термопар на технологию для ц. 66 по з.69496

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33.190

    Инструмент измерительный прочий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1020528/name/612c7ab364ee47.88399926

    30.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Т/пара КТХА01.02-004-к1-И-Т310-4,5-16000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Т/пара КТХА01.02-004-к1-И-Т310-4,5-12000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Т/пара КТХА01.02-004-к1-И-Т310-4,5-18000"

    Кол-во: 10

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    Прием заявок:
    07.02.2022 06:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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