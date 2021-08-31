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Номер извещения
ГП144167
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Алюминий, шпат, кварцит, проволока
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 18:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Почтовый адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Контактный телефон
+7 921 864-98-77
Факс
Адрес электронной почты
a.stepkin@aofort.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стёпкин Андрей Павлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Алюминий, шпат, кварцит, проволока графику поставки в приложенном файлом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 18:00 GMT +331.08.2021 18:0031.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144167Дата и время окончания срока приема заявок Алюминий, шпат, кварцит, проволока графику поставки в приложенном файломМосква
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 18:0017.09.2021 18:0017.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144167Подведение итогов не позднее Алюминий, шпат, кварцит, проволока графику поставки в приложенном файломМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Алюминий, шпат, кварцит, проволока графику поставки в приложенном файлом
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, дом 3-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
08.1
08.91.19.140
24.42.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 132
Кол-во: 1167
Кол-во: 93
Кол-во: 399
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 0.5
Кол-во: 167.9
Кол-во: 0.5
Кол-во: 322.7
Кол-во: 151.2
Кол-во: 242
Кол-во: 1000
Кол-во: 10538.95
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