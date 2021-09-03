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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку средств для мойки (очистки) наружной поверхности воздушных судов российского и иностранного производства для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на поставку средств для мойки (очистки) наружной поверхности воздушных судов российского и иностранного производства для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 09:3003.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579815Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку средств для мойки (очистки) наружной поверхности воздушных судов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110579815

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    551

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку средств для мойки (очистки) наружной поверхности воздушных судов российского и иностранного производства для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 09:35

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    210823_ТК_ШХ_Приложение__2_Прект_договора.docx

    210823_ТК_ШХ_Приложение__3_НМЦ.docx

    210823_ТК_ШХ_Извещение_ЗК_СМСП_средства_для_мойки.docx

    210823_ТК_ШХ_Приложение__1_Техническое_задание.docx

    Выписка_ТК_ШХ_08.09.2021__5.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 985 231-82-63

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ALV.VASILEV@SVO.AERO

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72.

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку средств для мойки (очистки) наружной поверхности воздушных судов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579815Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку средств для мойки (очистки) наружной поверхности воздушных судов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку средств для мойки (очистки) наружной поверхности воздушных судов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    103 638,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141425, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Проектом договора;
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    20.4

    Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028908/name/6139d64dcfa6d3.54843911

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая химическими продуктами"

    Кол-во: 1.00000

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