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    Главная / Торги / Поставка листового проката

    Поставка листового проката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144011Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового прокатаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144011

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка листового проката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 20:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная_документация_про.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    +49 5662 104 02 доб. 604

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yasin.zamanov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Заманов Ясин Файязович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка листового проката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 11:00 GMT +301.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144011Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового прокатаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 11:1001.09.2021 11:1001.09.2021 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144011Дата и время вскрытия заявок Поставка листового прокатаМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 23:5915.09.2021 23:5915.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144011Подведение итогов не позднее Поставка листового прокатаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 23:5915.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144011Подведение итогов не позднее Поставка листового прокатаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка листового проката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    30.08.2021

    Техническое задание

    30.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "листовой прокат"

    Кол-во: 1

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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