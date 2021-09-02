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Номер извещения
ГП144010
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электромагниты и грейферы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 20:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Почтовый адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Контактный телефон
+7 903 565-00-79
Факс
Адрес электронной почты
g.lobanova@aofort.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобанова Галина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электромагниты и грейферы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 16:00 GMT +302.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144010Дата и время окончания срока приема заявок Электромагниты и грейферыМосква
Подведение итогов не позднее
13.09.2021 16:0013.09.2021 16:0013.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144010Подведение итогов не позднее Электромагниты и грейферыМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электромагниты и грейферы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP г.Таганрог, Николаевское шоссе, 3-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
27.90.40.130
28.22.20.000
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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