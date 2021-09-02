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    Главная / Торги / Электромагниты и грейферы

    Электромагниты и грейферы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144010Дата и время окончания срока приема заявок Электромагниты и грейферыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144010

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21

    Наименование закупки

    Электромагниты и грейферы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 20:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Цепь.7z

    ГП144010_second_parts_protocol__9_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Юридический адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Почтовый адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Контактный телефон

    +7 903 565-00-79

    Факс

    Адрес электронной почты

    g.lobanova@aofort.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лобанова Галина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электромагниты и грейферы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 16:00 GMT +302.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144010Дата и время окончания срока приема заявок Электромагниты и грейферыМосква

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 16:0013.09.2021 16:0013.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144010Подведение итогов не позднее Электромагниты и грейферыМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 16:0013.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144010Подведение итогов не позднее Электромагниты и грейферыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электромагниты и грейферы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г.Таганрог, Николаевское шоссе, 3-3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Наиболее предпочтительная форма оплаты - отсрочка 30 дней и более, по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Адрес местонахождения

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.130

    Захваты подъемные электромагнитные

    28.22.20.000

    Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ_на_мприобретение_грейферов.pdf

    30.08.2021

    Цепь_для_подвески_электромагнита_ч._07900сб.zip

    30.08.2021

    Доп.информация.xlsx

    30.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1073679/name/61877c1628c275.62384690

    07.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электромагнит ЭМГ130-34 АТ-У1 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Электромагнит ЭМГ155-38 АТ-У1 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Грейфер лепестковый полуоткрытый SMAG HMG 800.28 V0.8м3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Цепь для подвески электромагнита ч. 07900сб"

    Кол-во: 1

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