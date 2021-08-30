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    Главная / Торги / 5131 Оборудование объектовой системы оповещения (Газопровод Сахалин)

    5131 Оборудование объектовой системы оповещения (Газопровод Сахалин)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144006Дата и время окончания срока приема заявок 5131 Оборудование объектовой системы оповещения (Газопровод Сахалин)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144006

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    5131 Оборудование объектовой системы оповещения (Газопровод Сахалин)

    Наименование закупки

    5131 Оборудование объектовой системы оповещения (Газопровод Сахалин)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 19:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    9_Форма_9_Согласие_с_договором.docx

    Обращаем_внимание.doc

    ОЛ_комплекс_Оповещения.pdf

    Список_документов_направляемых_участниками.xlsx

    5131_67_ГРС_Кор._Сах._обл_200821_Сист._Оповещен._____bc5cd582_.xls

    Анкета_участника_новая.docx

    Договор_поставки_СУ_7_РиТМ_шаблон_03.07.2021_АЦБК.doc

    ГП144006_Protocol_Итог.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 258-94-58

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    o.mirzaeva@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Мирзаева Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    5131 Оборудование объектовой системы оповещения (Газопровод Сахалин)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 17:00 GMT +330.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144006Дата и время окончания срока приема заявок 5131 Оборудование объектовой системы оповещения (Газопровод Сахалин)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.08.2021 17:0030.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144006Дата и время вскрытия заявок 5131 Оборудование объектовой системы оповещения (Газопровод Сахалин)Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2021 15:0023.09.2021 15:0023.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144006Подведение итогов не позднее 5131 Оборудование объектовой системы оповещения (Газопровод Сахалин)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.202123.09.2021 15:0023.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144006Подведение итогов не позднее 5131 Оборудование объектовой системы оповещения (Газопровод Сахалин)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    5131 Оборудование объектовой системы оповещения (Газопровод Сахалин)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией. Консультант по регистрации и размещению предложений на ЭТП ГПБ: 8 (495) 150-06-61, доб. 1041, 8 (495) 150-06-61 доб. 5000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией. Адрес поставки: Корсаковский р-н, село Раздолье Сахалинской области.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040355/name/614c482d5de633.40128033

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии со спецификацией"

    Кол-во:

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