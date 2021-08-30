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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144006
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
5131 Оборудование объектовой системы оповещения (Газопровод Сахалин)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 19:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 258-94-58
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
o.mirzaeva@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Мирзаева Оксана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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5131 Оборудование объектовой системы оповещения (Газопровод Сахалин)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 17:00 GMT +330.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144006Дата и время окончания срока приема заявок 5131 Оборудование объектовой системы оповещения (Газопровод Сахалин)Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2021 17:0030.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144006Дата и время вскрытия заявок 5131 Оборудование объектовой системы оповещения (Газопровод Сахалин)Москва
Подведение итогов не позднее
23.09.2021 15:0023.09.2021 15:0023.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144006Подведение итогов не позднее 5131 Оборудование объектовой системы оповещения (Газопровод Сахалин)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
5131 Оборудование объектовой системы оповещения (Газопровод Сахалин)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией. Консультант по регистрации и размещению предложений на ЭТП ГПБ: 8 (495) 150-06-61, доб. 1041, 8 (495) 150-06-61 доб. 5000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией. Адрес поставки: Корсаковский р-н, село Раздолье Сахалинской области.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
43
26
28
Документация лота
Кол-во:
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