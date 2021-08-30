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    Главная / Торги / Элементы питания

    Элементы питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 18:0030.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144008Дата и время окончания срока приема заявок Элементы питания по графику поставки в приложенном файлеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144008

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20

    Наименование закупки

    Элементы питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 19:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_для_заполнения.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Юридический адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Почтовый адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Контактный телефон

    +7 906 037-91-79

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.zykin@aofort.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зыкин Алексей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Элементы питания по графику поставки в приложенном файле

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 18:00 GMT +330.08.2021 18:0030.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144008Дата и время окончания срока приема заявок Элементы питания по графику поставки в приложенном файлеМосква

    Подведение итогов не позднее

    02.09.2021 18:0002.09.2021 18:0002.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144008Подведение итогов не позднее Элементы питания по графику поставки в приложенном файлеМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 18:0002.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144008Подведение итогов не позднее Элементы питания по графику поставки в приложенном файлеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Элементы питания по графику поставки в приложенном файле

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, дом 3-3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Наиболее предпочтительный порядок оплаты - отсрочка от 30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Адрес местонахождения

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.161

    Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные

    27.20.22.000

    Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей

    27.20.23.190

    Батареи аккумуляторные прочие

    26.20.40.110

    Устройства и блоки питания вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор Classic 6V 4 OPzS 200 LA"

    Кол-во: 18

    "Позиция 2"

    "Батарея аккумуляторная VARTA Vb 2306, Un 2В, C10 300 A/ч, Up 1,85В, Ufto 2,23В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Блок питания БП 96/24-2-120"

    Кол-во: 28

    "Позиция 4"

    "Блок питания Compag/HP Praliant DL 380 G5 model dps-800 Gb A p/n 379123-001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Блок питания для MultiLab III 34449200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Блок питания аккумуляторный T4 для Drager X-am 2000 83 18 704"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Блок питания Compag/HP Praliant ML 370 G4 model dps-700 СВ Hot Plug Power Supply"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Блок питания Siemens 6EP1935-6MD11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Блок питания Эмис-Бриз 90-8-24В-100мА-DIN"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Батарея буферная TADIRAN HIGH ENERGY LITIUM BATTERY 3,6 volts"

    Кол-во: 26

    "Позиция 11"

    "Блок питания расходомера ИРКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Блок питания QUINT-PS-100-240AC/24DC/10A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Блок питания Allen Bradley 1756-ВА-1 №94194801 REV C"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Блок контроля сопротивления БКС-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Блок питания Siemens PS 307-1E 6ES7307-1EA00-0AA0, Uвх 220В, Uвых 24В, Iвых 5А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Блок питания Siemens 6EP1336-3BA00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Модуль питания КАМ0705 для КДУ-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Блок питания МТМ-141"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Буферная батарея"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Батарея аккумуляторная 3,6В 1,9 А/час Siemens 6ES7971-0BA00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Блок питания HP ProLiant ML370 G5 (399771-B21)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Блок питания SDR-480-48 Mean Well"

    Кол-во: 1

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