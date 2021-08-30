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Номер извещения
ГП144008
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Элементы питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 19:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Почтовый адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Контактный телефон
+7 906 037-91-79
Факс
Адрес электронной почты
a.zykin@aofort.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зыкин Алексей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Элементы питания по графику поставки в приложенном файле
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 18:00 GMT +330.08.2021 18:0030.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144008Дата и время окончания срока приема заявок Элементы питания по графику поставки в приложенном файлеМосква
Подведение итогов не позднее
02.09.2021 18:0002.09.2021 18:0002.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144008Подведение итогов не позднее Элементы питания по графику поставки в приложенном файлеМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Элементы питания по графику поставки в приложенном файле
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, дом 3-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
27.33.13.161
27.20.22.000
27.20.23.190
26.20.40.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18
Кол-во: 1
Кол-во: 28
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 26
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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