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Номер извещения
ГП144294
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134
Контактный телефон
495 доб.4195454
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@baltchemc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябинкова Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 13:00 GMT +303.09.2021 13:0003.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144294Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 13:0003.09.2021 13:0003.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144294Дата и время вскрытия заявок Предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»Москва
Подведение итогов не позднее
19.11.2021 15:0019.11.2021 15:0019.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144294Подведение итогов не позднее Предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.11.202119.11.2021 15:0019.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144294Подведение итогов не позднее Предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»
Начальная цена
16 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Все закупки и тендеры БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Адрес местонахождения
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134
69.20.22.000
69.2
Документация лота
Кол-во: 100
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