на право заключения договора на предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144294 Уникальный номер закупки Номер закупки 80/0621/23 ОЗП Наименование закупки на право заключения договора на предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Все закупки и тендеры БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС Юридический адрес 188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134 Контактный телефон 495 доб.4195454 Факс Адрес электронной почты zakupki@baltchemc.ru Ф.И.О. контактного лица Рябинкова Светлана Викторовна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Ленинградская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru