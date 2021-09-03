Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / на право заключения договора на предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»

    на право заключения договора на предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 13:0003.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144294Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144294

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    80/0621/23 ОЗП

    Наименование закупки

    на право заключения договора на предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.doc

    Проект_договора.DOCX

    Извещение_об_изменениях_в_методике.doc

    выписка_из_протокола_итоги.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
    Все закупки и тендеры БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

    Юридический адрес

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134

    Контактный телефон

    495 доб.4195454

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@baltchemc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябинкова Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 13:00 GMT +303.09.2021 13:0003.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144294Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 13:0003.09.2021 13:0003.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144294Дата и время вскрытия заявок Предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.11.2021 15:0019.11.2021 15:0019.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144294Подведение итогов не позднее Предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.202119.11.2021 15:0019.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144294Подведение итогов не позднее Предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление письменных консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»

    Начальная цена

    16 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
    Все закупки и тендеры БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

    Адрес местонахождения

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134

    Классификатор ОКПД2

    69.20.22.000

    Услуги по бухгалтерскому консультированию

    Классификатор ОКВЭД2

    69.2

    Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1055352/name/61654e09566e72.77254054

    12.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "консультации в сфере законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете, а также в смежных правовых областях"

    Кол-во: 100

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    БЗФ
    Запрос предложений № ГП201485
    Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»
    Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»
    584805
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
    Запрос предложений № ГП148297
    Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в зданиях Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенных в г. Южно-Сахалинск
    Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в зданиях Ф-ла Банка ГПБ...
    581175
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    АО ВТУ
    Запрос предложений № ГП148155
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    580743
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053300
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт Ванино" (ГП589434)
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт...
    589434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    182 008
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
    Конкурентный отбор № АП014412
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкой
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с...
    594534
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014273
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    593825
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014301
    Поставка моноэтаноламина чистого
    Поставка моноэтаноламина чистого
    593984
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАОУ ЯМНОВСКАЯ ОШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087490
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    594607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 1430653,60 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    71 532 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить