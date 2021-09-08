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    Главная / Торги / Наша компания заинтересована в приобретении ЗИП к тепловозам согласно прилагаемой потребности. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной номенклатуры и направить в наш адрес коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    Наша компания заинтересована в приобретении ЗИП к тепловозам согласно прилагаемой потребности. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной номенклатуры и направить в наш адрес коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 17:0008.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144007Дата и время окончания срока приема заявок Наша компания заинтересована в приобретении ЗИП к тепловозам согласно прилагаемой потребности. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной номенклатуры и направить в наш адрес коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144007

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Наша компания заинтересована в приобретении ЗИП к тепловозам согласно прилагаемой потребности. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной номенклатуры и направить в наш адрес коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 19:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144007_протокол_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Контактный телефон

    +7 916 957-72-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki5@smetalls.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Я. Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Наша компания заинтересована в приобретении ЗИП к тепловозам согласно прилагаемой потребности. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной номенклатуры и направить в наш адрес коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 17:00 GMT +308.09.2021 17:0008.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144007Дата и время окончания срока приема заявок Наша компания заинтересована в приобретении ЗИП к тепловозам согласно прилагаемой потребности. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной номенклатуры и направить в наш адрес коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 17:0010.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144007Подведение итогов не позднее Наша компания заинтересована в приобретении ЗИП к тепловозам согласно прилагаемой потребности. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной номенклатуры и направить в наш адрес коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144007Подведение итогов не позднее Наша компания заинтересована в приобретении ЗИП к тепловозам согласно прилагаемой потребности. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной номенклатуры и направить в наш адрес коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Наша компания заинтересована в приобретении ЗИП к тепловозам согласно прилагаемой потребности. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной номенклатуры и направить в наш адрес коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    самовывоз либо DDP ТаганрогРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Классификатор ОКПД2

    30.20.12.120

    Тепловозы маневровые и промышленные

    Классификатор ОКВЭД2

    30.20.1

    Производство железнодорожных локомотивов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036119/name/6144ad661141c3.96550374

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автосцепка СА-3 106.01.000 сб (внутризаводского транспорта без выезда на пути общего пользования жд)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Амортизатор дизеля 6.01.01.040"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Батарея аккумуляторная 32ТН450Са+У2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Батарея аккумуляторная свинцовая тепловозная 32ТН-450-У2 исп 2 с компЗИП№2 залитая электролитом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Брезент ВО h90см 680 г/м2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Валик 14.25.00.002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Валик 4Д49.92.14"

    Кол-во: 32

    "Позиция 8"

    "Валик шлицевого привода откачивающего насоса УГП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Венец зубчатый Д49.107.05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Венец маховика дизеля 74876.02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Вентиль электрогидравлический 55-335Д-00-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Вентиль электропневматический ВВ-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Вентиль электропневматический ВВ-32"

    Кол-во: 32

    "Позиция 14"

    "Вкладыш Д50.24.004-1А (7,77мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Вкладыш Д50.24.004-1А (8,77мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Вкладыш коренной верхний 0210.04.100 или 217.00.007-1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 17"

    "Вкладыш коренной верхний ст 2-5Д49.2.06"

    Кол-во: 18

    "Позиция 18"

    "Вкладыш коренной нижний 0210.04.110 или 217.00.008-1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 19"

    "Вкладыш коренной нижний ст 2-5Д49.2.07"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Вкладыш крышки шатуна 0221.13.018"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Вкладыш шатуна 0221.13.017"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Вкладыш шатуна 5Д49.17.9 (толщина 5.01)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Вкладыш шатуна ВК-51 1000104-ВР (0,25*рем)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Вкладыш шатунный (толщина 4,92) 5Д49.17.8спч-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Вкладыш шатунный (толщина 4,92) 5Д49.17.9спч-4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Вкладыш шатунный верхний 5Д49.17.8спч-3 (толщина 4,91-4,93)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Вкладыш шатунный верхний 5Д49.17.8спч-3 (толщина 5,01)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Вкладыш шатунный верхний ст 2-5Д49.17.09"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Вкладыш шатунный ВК-51-1000104-ДР (0,5 рем) компрессора ПК 5,25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Вкладыш шатунный нижний ст 2-5Д49.17.10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Вкладыш шатунный тонкостенный нормальный ВК-51"

    Кол-во: 36

    "Позиция 32"

    "Втулка 6Д49.92.36"

    Кол-во: 32

    "Позиция 33"

    "Втулка 6Д49.92.38"

    Кол-во: 32

    "Позиция 34"

    "Втулка цилиндра 0210.04.002-3"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Втулка цилиндра 6Д49.36спч1-00"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Втулка цилиндра 6Д49.36спч1-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Втулка цилиндра 6Д49.36спч-1-02"

    Кол-во: 16

    "Позиция 38"

    "Втулка цилиндра Д50М.01.002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Втулка цилиндровая 14Д40.36.01 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Гибкий шланг ( Вал гибкий привода скоростемера ТЭМ2 В124-2600 )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Головка кардана А3 6-С2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Головка штанги 4Д49.92.21-1"

    Кол-во: 32

    "Позиция 43"

    "Головка штанги 6Д49.92.31"

    Кол-во: 32

    "Позиция 44"

    "Двигатель дизельный 6ЧН21/21 211Д"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Диафрагма 34.06.00.05-006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Диск муфты ТЭМ2.85.60.162"

    Кол-во: 78

    "Позиция 47"

    "Диск фрикционный к/н ТМ85.10.004"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Заглушка Д50.04.004-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Звено левое 3А-6Д49.169.2спч-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Звено правое 3А-6Д49.169.1спч-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Золотник наполнения гидроредуктора привода вентилятора 6.60.29.010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Золотник наполнения гидроредуктора привода компрессора 6.60.65.050"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Клапан впускнойД50.09.009"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Клапан выпускнойД50.09.010"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Клапан ленточный с упругим ограничителем 1 ступени"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Клапан ленточный с упругим ограничителем 2 ступени"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Колесная пара с буксами и осевым редуктором"

    Кол-во: 16

    "Позиция 58"

    "Колесно-моторный блок"

    Кол-во: 12

    "Позиция 59"

    "Коллектор верхний правый 6.10.30.070"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Коллектор нижний левый 5.10.30.030"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Коллектор верхний левый 6.10.30.050"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Коллектор верхний правый 047.10.35.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Коллектор выпускной 0217.85.000-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Коллектор выпускной 3А-6Д49.169спч"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Коллектор выхлопной левый 3А6Д49.169.4 спч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Коллектор выхлопной правый 3А6Д49.169.3 спч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Коллектор левый 6Д49.35.4спч-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Коллектор нижний правый 6.10.30.080"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Коллектор правый 6Д49.35.3спч-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Колодка торм.локомотив.чугун.со вставкой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 71"

    "Колодка тормозная локомотивная чугунная (эск.)"

    Кол-во: 132

    "Позиция 72"

    "Кольцо Д50.18.011"

    Кол-во: 24

    "Позиция 73"

    "Кольцо К-4 ч.№ 6.85.002"

    Кол-во: 248

    "Позиция 74"

    "Кольцо компенсатора 1-ПД4.18.075"

    Кол-во: 15

    "Позиция 75"

    "Кольцо компрессионное 1-5Д49.22.03"

    Кол-во: 32

    "Позиция 76"

    "Кольцо компрессионное 1-5Д49.22.04"

    Кол-во: 16

    "Позиция 77"

    "Кольцо компрессионное 8Д49.22.04-1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 78"

    "Кольцо компрессионное ЦВД 32.04.00.03-002"

    Кол-во: 18

    "Позиция 79"

    "Кольцо компрессионное ЦВД 32.04.00.03-028"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Кольцо компрессионное ЦНД 32.03.00.03-005"

    Кол-во: 18

    "Позиция 81"

    "Кольцо компрессионное ЦНД 32.03.00.03-018"

    Кол-во: 18

    "Позиция 82"

    "Кольцо компрессорное ЦВД ч.№ 32.04.00.03-002"

    Кол-во: 24

    "Позиция 83"

    "Кольцо компрессорное ЦНД ч.№ 32.03.00.03-005"

    Кол-во: 24

    "Позиция 84"

    "Кольцо маслосъёмное 0330-11-050-4"

    Кол-во: 12

    "Позиция 85"

    "Кольцо маслосъёмное 1-5Д49.22.05"

    Кол-во: 16

    "Позиция 86"

    "Кольцо маслосъёмное 6Д49.22.05-01"

    Кол-во: 16

    "Позиция 87"

    "Кольцо маслосъёмное 6Д49.22.05-04"

    Кол-во: 16

    "Позиция 88"

    "Кольцо маслосъемное М-190 ПК-35.03.004-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Кольцо маслосъемное ЦВД 32.04.00.02.005"

    Кол-во: 42

    "Позиция 90"

    "Кольцо маслосъемное ЦВД 34.08.00.03-006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Кольцо маслосъемное ЦНД 32.03.00.02.008"

    Кол-во: 42

    "Позиция 92"

    "Кольцо поршневое (маслосгонное) Д50.04.007"

    Кол-во: 24

    "Позиция 93"

    "Кольцо поршневое (маслосгонное) Д50.04.007"

    Кол-во: 18

    "Позиция 94"

    "Кольцо поршневое (трапецеидальное) Д50.04.011А"

    Кол-во: 36

    "Позиция 95"

    "Кольцо поршневое (уплотнительн.) Д50.04.006"

    Кол-во: 42

    "Позиция 96"

    "Кольцо поршневое компрессионное 0330-11-019-4"

    Кол-во: 24

    "Позиция 97"

    "Кольцо поршневое компрессионное ЦВД 34.08.00.02-009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Кольцо поршневое маслосъемное ЦНД 34.05.00.05-009"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Кольцо поршневое трапецеидальное Д50.04.011"

    Кол-во: 12

    "Позиция 100"

    "Кольцо поршневое У-190 ПК-35.03.003-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "Кольцо уплотнительное 0211.37.007"

    Кол-во: 60

    "Позиция 102"

    "Кольцо уплотнительное 0330-11-021-4 (стар.0210.12.003)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 103"

    "Кольцо уплотнительное 2301.06.107"

    Кол-во: 14

    "Позиция 104"

    "Кольцо уплотнительное 30Д.36.08-10"

    Кол-во: 19

    "Позиция 105"

    "Кольцо уплотнительное 30Д.36.08-8"

    Кол-во: 24

    "Позиция 106"

    "Кольцо уплотнительное 37Д.67.17"

    Кол-во: 35

    "Позиция 107"

    "Кольцо уплотнительное 37Д.85.37"

    Кол-во: 12

    "Позиция 108"

    "Кольцо уплотнительное 6Д49.36.11-1"

    Кол-во: 102

    "Позиция 109"

    "Кольцо уплотнительное Д43.359.47"

    Кол-во: 56

    "Позиция 110"

    "Кольцо уплотнительное Д49.78.44"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Кольцо уплотнительное Д49.78.47-1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 112"

    "Кольцо уплотнительное Д49.78.50-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Компенсатор 3А-6Д49.189.3спч"

    Кол-во: 6

    "Позиция 114"

    "Компенсатор 3А-6Д49.189.3спч"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Комплект РТИ УГП 750/1200ПР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Комплект РТИ дизеля 3А-6Д49"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Компрессор ПК-3,5М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Коромысло большое со стойкой 0210.05.110"

    Кол-во: 12

    "Позиция 119"

    "Коромысло малое со стойкой 0210.05.100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 120"

    "Костыль путевой 16.0х165"

    Кол-во: 5.1

    "Позиция 121"

    "Кран машиниста 254"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Кран машиниста 394"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Крышка цилиндра 5Д49.78 СПЧ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 124"

    "Крышка цилиндра 5Д49.78.1 спч"

    Кол-во: 3

    "Позиция 125"

    "Крышка цилиндра 5Д49.78спч"

    Кол-во: 16

    "Позиция 126"

    "Крышка цилиндра дизеля чертеж 7-6Д49.78спч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Кулак 1-5 д 49.92.20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Кулак 1-5Д49.92.15"

    Кол-во: 16

    "Позиция 129"

    "Кулак лотка дизеля 1-5Д49.92.15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Лампа Ж 80-60 В22d"

    Кол-во: 15

    "Позиция 131"

    "Лампа ЛСО 10 110 вольт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Лампа ЛСО 10-Б-2-110 В15d"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Лампа освещения Ж 80-60"

    Кол-во: 15

    "Позиция 134"

    "Лента киперная 0.25х20"

    Кол-во: 500

    "Позиция 135"

    "Лента ПВХ 0.20х20 синий в/с ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Манжета блокировочного клапана 1-028-3"

    Кол-во: 27

    "Позиция 137"

    "Манжета блокировочного клапана 55-324Д-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Муфта эластичная привода гидропередачи 047.85.60.010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Наконечник 0110.18.012"

    Кол-во: 24

    "Позиция 140"

    "Наличник тележки тепловоза чертеж ТГМ3.35.60.175"

    Кол-во: 100

    "Позиция 141"

    "Наличник тележки тепловоза чертеж ТГМ4.35.40.139"

    Кол-во: 100

    "Позиция 142"

    "Насос водяной 0217.44.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Насос водяной 0217.51.000-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Насос водяной 4ВЦ50/12.02"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Насос масляный 0217.33.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Насос масляный МШ-40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 147"

    "Насос откачивающий 14.25.00.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "Насос откачивающий 64.20.05.000-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 149"

    "Насос питательный 55-310-00-1СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Насос топливный 2Д-100-32-010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Насос топливный Д49.107спч-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Насос топливоподкачивающий (топливоподкачивающая помпа) 2Д100.32.010сб"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Ось рокеров 1…3 цилиндров 0110.18.001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Ось рокеров 4…6 цилиндров 0110.18.002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Ось рычагов 4Д49.92.6спч"

    Кол-во: 16

    "Позиция 156"

    "Палец поршневой ПК-35.03.002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 157"

    "Палец поршневой ЦВД 32.04.00.04-009"

    Кол-во: 6

    "Позиция 158"

    "Палец поршневой ЦВД 34.08.00.04-003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Палец поршневой ЦНД 32.03.00.04-002"

    Кол-во: 15

    "Позиция 160"

    "Палец поршневой ЦНД 34.05.00.02-008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Палец шатуна 34.03.00.03-014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 162"

    "Палец шатунов 34.03.00.03-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Пара колесная с буксами ТЭМ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 164"

    "Пара колесная с осевым редуктором чертеж 5.35.10.030"

    Кол-во: 4

    "Позиция 165"

    "Пластина 32.20.00.02-009"

    Кол-во: 108

    "Позиция 166"

    "Пластина 32.21.00.01-001"

    Кол-во: 108

    "Позиция 167"

    "Пластина клапана ПК-35.08.005-01"

    Кол-во: 88

    "Позиция 168"

    "Подвеска рессоры ТЭ3.14.005сб"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Подшипник 228"

    Кол-во: 6

    "Позиция 170"

    "Подшипник 308"

    Кол-во: 22

    "Позиция 171"

    "Подшипник 311"

    Кол-во: 12

    "Позиция 172"

    "Подшипник 312"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Подшипник 32228"

    Кол-во: 12

    "Позиция 174"

    "Подшипник опорный (сборка) 2301.00.020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Подшипник214"

    Кол-во: 4

    "Позиция 176"

    "Полумуфта пластинчатая 0251.19.150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Поршень 1 ступени ПК-35.03.001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Поршень 2 ступени ПК-35.04.001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "Поршень дизеля 0210.12.001-4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 180"

    "Поршень ПД1М.04 (47,0кг)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Поршень ЦВД 32.04.00.01-011"

    Кол-во: 9

    "Позиция 182"

    "Поршень ЦНД 32.03.00.01-001"

    Кол-во: 9

    "Позиция 183"

    "Поршневое кольцо ЦНД компрессионное 34.05.00.04-002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Привод скоростемера ( Редуктор привода скоростемера ТЭМ2.00.20.015 )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Прокладка 0210.04.085-1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 186"

    "Прокладка 4Д49.36.05"

    Кол-во: 24

    "Позиция 187"

    "Прокладка газового стыка 4Д49.36.05"

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Пружина 2-9ДГ.108.09 (Управление топливными насосами 1А-6Д49.108спч) ГОСТ 9389-75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 189"

    "Пружина 32.20.00.03-006"

    Кол-во: 216

    "Позиция 190"

    "Пружина клапана 34.06.01.05-012"

    Кол-во: 36

    "Позиция 191"

    "Пружина рессорного подвешивания ТЭМ1.35.30.117"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Пускатель электромагнитный ПМА 5102 М Uном=380В, Iном=100А, Uкат=110В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 193"

    "Распылитель (8 х 0,40 х 140) 96А-24-010-7"

    Кол-во: 12

    "Позиция 194"

    "Распылитель 96А-24-010-7"

    Кол-во: 18

    "Позиция 195"

    "Распылитель Д50.17.101СБ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 196"

    "Распылитель форсунки Д49.85.1 СПЧ-1"

    Кол-во: 34

    "Позиция 197"

    "Регулятор всережимный без электроаппарата Д50.36СБ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Регулятор давления 3РД чертеж 7ТП.341.030.000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 199"

    "Регулятор скорости 14.ВРН-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Резервуар 0,09м3 пеной установки тепловоза ТГМ6А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 201"

    "Ремкомплект водяного насоса 4 ВЦ50/12-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 202"

    "Рокер в сборе 0210.18.010"

    Кол-во: 24

    "Позиция 203"

    "Ролик 6Д49.92.39"

    Кол-во: 32

    "Позиция 204"

    "РТИ регулятора1-М7РС2.00.000спч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Рубашка 6Д49.36.02"

    Кол-во: 20

    "Позиция 206"

    "Рубашка втулки цилиндра 6Д49.36.02-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 207"

    "Рукав 0211.00.039-05"

    Кол-во: 5

    "Позиция 208"

    "Рукав соединительный Р 17Б G 1 1/4 278.5"

    Кол-во: 45

    "Позиция 209"

    "Рукав соединительный Р31 УХП1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 210"

    "Секция водяного охлаждения Р62.131.000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 211"

    "Секция радиатора ТЭ3.02.005"

    Кол-во: 50

    "Позиция 212"

    "Сопло 40Д.85.05-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 213"

    "Стартер ПС-У2"

    Кол-во: 7

    "Позиция 214"

    "Термодатчик полупроводниковый ПП-2(ПП-2Н)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 215"

    "Топливный трубопровод высокого давления левый Д 49.82.1 спч3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "Топливный трубопровод высокого давления правый Д 49.82.2спч3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 217"

    "Топливопровод высокого давления 0217.28.080-1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 218"

    "Турбокомпрессор дизеля ТК23С-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Турбокомпрессор дизеля ТК-30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 220"

    "ударник в сборе Д50.10.111"

    Кол-во: 6

    "Позиция 221"

    "Фильтр масляный FO-313S OILFIITER 86YI-14-30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 222"

    "Фильтрующий элемент Р540-2-07"

    Кол-во: 32

    "Позиция 223"

    "Фильтрующий элемент тонкой очистки ФЭП 540"

    Кол-во: 48

    "Позиция 224"

    "Цилиндр 1 ступени ПК-35.00.019"

    Кол-во: 2

    "Позиция 225"

    "Цилиндр 2 ступени ПК-35.00.021"

    Кол-во: 2

    "Позиция 226"

    "Цилиндр ВД 32.00.00.02-023"

    Кол-во: 3

    "Позиция 227"

    "Цилиндр НД 32.00.00.01-013"

    Кол-во: 3

    "Позиция 228"

    "Щетка электрическая МГ4С 10-32-32-30"

    Кол-во: 36

    "Позиция 229"

    "Электростартер ЭС-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Электростартер ЯМЗ-328 2501.3708-21 24В Мт08 ТУ37.003.1059-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Электрощетка ЭГ14 12.5х44х40 К1-3"

    Кол-во: 48

    "Позиция 232"

    "Электрощетка ЭГ14 2/12.5х32х65 К8-3"

    Кол-во: 80

    "Позиция 233"

    "Электрощетка ЭДТ 118 ЭГ 2А 2/12.5х40х52 К1-3"

    Кол-во: 160

    "Позиция 234"

    "Элемент тормозного устройства"

    Кол-во: 37

    "Позиция 235"

    "Элемент фильтра воздушного 461-30106"

    Кол-во: 9

    "Позиция 236"

    "Элемент фильтрующий 0211.36.030"

    Кол-во: 120

    "Позиция 237"

    "Элемент фильтрующий 201-1105540 фильтрагрубой очистки топлива дизеля ЯМЗ 238М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 238"

    "Элемент фильтрующий 201-1117038-А2 фильтра тонкой очистки топлива дизеля ЯМЗ 238М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 239"

    "Элемент фильтрующий 236-1012027-А2 фильтра грубойочистки масла дизеля ЯМЗ 238М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Элемент фильтрующий 236-1109080 воздушного фильтра дизеля ЯМЗ 238М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Элемент фильтрующий ЭТФ-5"

    Кол-во: 18

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    589434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    182 008
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
    Конкурентный отбор № АП014412
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкой
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с...
    594534
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014273
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    593825
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    14.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014301
    Поставка моноэтаноламина чистого
    Поставка моноэтаноламина чистого
    593984
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАОУ ЯМНОВСКАЯ ОШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087490
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    594607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 1430653,60 ₽
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    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    71 532 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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