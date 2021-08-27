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Номер извещения
ГП144005
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Стрелочные переводы, строение пути
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 19:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Почтовый адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Контактный телефон
+7 906 037-91-79
Факс
Адрес электронной почты
a.zykin@aofort.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зыкин Алексей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Стрелочные переводы, строение пути
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 13:30 GMT +327.08.2021 13:3027.08.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144005Дата и время окончания срока приема заявок Стрелочные переводы, строение путиМосква
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 14:3010.09.2021 14:3010.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144005Подведение итогов не позднее Стрелочные переводы, строение путиМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стрелочные переводы, строение пути
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, 3-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
30.20.40.174
24.10.75.116
25.94.11.151
30.20.40.171
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3.364
Кол-во: 4.544
Кол-во: 4.993
Кол-во: 1
Кол-во: 5.11
Кол-во: 3.95
Кол-во: 0.9744
Кол-во: 2.054
Кол-во: 0.693
Кол-во: 0.14
Кол-во: 1.124
Кол-во: 0.86
Кол-во: 0.9
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.51
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