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    Главная / Торги / Стрелочные переводы, строение пути

    Стрелочные переводы, строение пути

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 13:3027.08.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144005Дата и время окончания срока приема заявок Стрелочные переводы, строение путиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144005

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    6

    Наименование закупки

    Стрелочные переводы, строение пути

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 19:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_заявки_стрелочные_пер._ж.д._17.08.21.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Юридический адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Почтовый адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Контактный телефон

    +7 906 037-91-79

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.zykin@aofort.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зыкин Алексей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Стрелочные переводы, строение пути

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 13:30 GMT +327.08.2021 13:3027.08.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144005Дата и время окончания срока приема заявок Стрелочные переводы, строение путиМосква

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 14:3010.09.2021 14:3010.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144005Подведение итогов не позднее Стрелочные переводы, строение путиМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 14:3010.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144005Подведение итогов не позднее Стрелочные переводы, строение путиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стрелочные переводы, строение пути

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, 3-3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Наиболее предпочтительная форма оплаты - отсрочка 30 дней и более, по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Адрес местонахождения

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Классификатор ОКПД2

    30.20.40.174

    Конструкции верхнего строения пути узкой колеи

    24.10.75.116

    Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути

    25.94.11.151

    Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути

    30.20.40.171

    Переводы стрелочные широкой колеи

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рельс рамный прямой с кривым остряком левый Р65 1/7 проект ЛПТП.668341.012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Крестовина Р65 1/9 цельнолитая ЛПТП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Рельс рамный левый кривой остряк прямой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Накладка 1Р-65"

    Кол-во: 3.364

    "Позиция 5"

    "Накладка Р-65"

    Кол-во: 4.544

    "Позиция 6"

    "Подкладка Д-65"

    Кол-во: 4.993

    "Позиция 7"

    "Рельс рамный прямой с остряком кривым Р-65 1/9, L остряка 6515, левое направление ЛПТП668341.001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Костыль путевой 16.0х165"

    Кол-во: 5.11

    "Позиция 9"

    "Подкладка КБ-65"

    Кол-во: 3.95

    "Позиция 10"

    "Подкладка Д65"

    Кол-во: 0.9744

    "Позиция 11"

    "Костыль путевой 16х16х165"

    Кол-во: 2.054

    "Позиция 12"

    "Накладка 2Р65"

    Кол-во: 0.693

    "Позиция 13"

    "Накладка Р-65 4-х дырная"

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 14"

    "Костыль 16х16х165"

    Кол-во: 1.124

    "Позиция 15"

    "Костыль ж/д"

    Кол-во: 0.86

    "Позиция 16"

    "Костыль 16×165 для железных дорог широкой колеи"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 17"

    "Подкладка СД 65"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 18"

    "Костыль путевой 16.0х165 ГОСТ 5812-82"

    Кол-во: 0.51

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