Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / №12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».

    №12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144004Дата и время окончания срока приема заявок №12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».Новый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144004

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    12-ЗЦ-ОПР УКС-2021

    Наименование закупки

    №12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 18:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо_исходящее___УКС_01854_01_11_от_23_08_2021_О.pdf

    Приложение_1_ТЗ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-03 доб. 788

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Evgeniy.Parymskiy@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Парымский Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    №12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 12:00 GMT +306.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144004Дата и время окончания срока приема заявок №12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 12:0006.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144004Дата и время вскрытия заявок №12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2021 13:0014.10.2021 13:0014.10.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144004Подведение итогов не позднее №12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».Новый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.10.202114.10.2021 13:0014.10.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144004Подведение итогов не позднее №12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    №12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПИР"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
    Конкурентный отбор № АП014412
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкой
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с...
    594534
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014273
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    593825
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014301
    Поставка моноэтаноламина чистого
    Поставка моноэтаноламина чистого
    593984
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП009670
    Поставка лабораторного оборудования для нужд филиалов АО "Газпромнефть-Аэро"
    Поставка лабораторного оборудования для нужд филиалов АО "Газпромнефть-Аэро"
    569655
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 19:30(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГПН-Логистика
    Конкурентный отбор № АП014403
    Поставка редуктора для шлагбаума в МЦОН
    Поставка редуктора для шлагбаума в МЦОН
    594497
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП013237
    Поставка присадки Petrolad 484FT или эквивалент
    Поставка присадки Petrolad 484FT или эквивалент
    589296
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГПН-Логистика
    Конкурентный отбор № АП014400
    Поставка комплектов ремонтных и сёдел для дисковых затворов в ОЦОН
    Поставка комплектов ремонтных и сёдел для дисковых затворов в ОЦОН
    594488
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП009525
    Поставка аппаратов для определения удельной электропроводности ЭЛ-4М для нужд филиалов АО "Газпромнефть-Аэро"
    Поставка аппаратов для определения удельной электропроводности ЭЛ-4М для нужд филиалов АО...
    568738
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить