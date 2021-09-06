№12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144004 Уникальный номер закупки Номер закупки 12-ЗЦ-ОПР УКС-2021 Наименование закупки №12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Арктическая газовая компания

Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ Юридический адрес 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6 Почтовый адрес 629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9 Контактный телефон +7 34949 3-50-03 доб. 788 Факс +7 34949 3-50-10 Адрес электронной почты Evgeniy.Parymskiy@jsc-arcticgas.ru Ф.И.О. контактного лица Парымский Евгений Сергеевич Место рассмотрения предложений Новый Уренгой Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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