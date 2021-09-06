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Номер извещения
ГП144004
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 18:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-03 доб. 788
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Evgeniy.Parymskiy@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Парымский Евгений Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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№12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 12:00 GMT +306.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144004Дата и время окончания срока приема заявок №12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 12:0006.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144004Дата и время вскрытия заявок №12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
14.10.2021 13:0014.10.2021 13:0014.10.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144004Подведение итогов не позднее №12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».Новый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
14.10.202114.10.2021 13:0014.10.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144004Подведение итогов не позднее №12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№12-ЗЦ-ОПР УКС-2021_Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах: «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР. Конденсатопровод. Техническое перевооружение»; «Обустройство Ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение»; «Обустройство Валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ. Конденсатопровод внешнего транспорта. Техническое перевооружение».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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