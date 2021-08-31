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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110579015
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка компьютерной техники (широкоформатный принтер, МФУ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.08.2021 18:30
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Почтовый адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Контактный телефон
+7 499 750-40-50 доб. 1480
Факс
+7 499 750-40-50 доб. 1449
Адрес электронной почты
Zakupki@npoit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишкова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Королёв
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерной техники (широкоформатный принтер, МФУ)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерной техники (широкоформатный принтер, МФУ)
Начальная цена
226 073,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ИТ
Все закупки и тендеры АО НПО ИТ
Адрес местонахождения
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
26.20.1
26.20
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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