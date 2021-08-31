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    Главная / Торги / Поставка компьютерной техники (широкоформатный принтер, МФУ)

    Поставка компьютерной техники (широкоформатный принтер, МФУ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579015Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной техники (широкоформатный принтер, МФУ)КоролёвПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110579015

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компьютерной техники (широкоформатный принтер, МФУ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 18:30

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    извещение__документация__о_проведении_ЗК_в_ЭФ.docx

    приложение_5_к_извещению_Проект_договора.docx

    приложение_6_к_извещению_Техническое_задание.docx

    протокол_открытия_доступа.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Юридический адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Почтовый адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Контактный телефон

    +7 499 750-40-50 доб. 1480

    Факс

    +7 499 750-40-50 доб. 1449

    Адрес электронной почты

    Zakupki@npoit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишкова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Королёв

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютерной техники (широкоформатный принтер, МФУ)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579015Подведение итогов не позднее Поставка компьютерной техники (широкоформатный принтер, МФУ)Королёв

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерной техники (широкоформатный принтер, МФУ)

    Начальная цена

    226 073,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ИТ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Адрес местонахождения

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026125/name/61362f33601703.71286791

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 2.00000

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