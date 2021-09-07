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    Главная / Торги / Поставка пеллет древесных светлых d= 8мм, L=40 мм

    Поставка пеллет древесных светлых d= 8мм, L=40 мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579005Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пеллет древесный светлый d= 8мм, L=40 ммПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110579005

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пеллет древесных светлых d= 8мм, L=40 мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 18:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_О_ЗАКУПКЕ__пеллет_.docx

    Извещение__пеллет_.docx

    ПРОЕКТ_договора_поставки__пеллет_.doc

    ТЗ__пеллеты_.pdf

    Форма3_Коммерческое_предложение.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАРЕЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ

    Юридический адрес

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7

    Контактный телефон

    8142799013

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    omts@karelgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сёмкин Геннадий Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пеллет древесный светлый d= 8мм, L=40 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 08:00 GMT +307.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579005Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пеллет древесный светлый d= 8мм, L=40 ммПетрозаводск

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 08:0007.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110579005Дата и время вскрытия заявок Поставка пеллет древесный светлый d= 8мм, L=40 ммПетрозаводск

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2021 12:0007.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579005Подведение итогов не позднее Поставка пеллет древесный светлый d= 8мм, L=40 ммПетрозаводск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579005Подведение итогов не позднее Поставка пеллет древесный светлый d= 8мм, L=40 ммПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пеллет древесный светлый d= 8мм, L=40 мм

    Начальная цена

    1 235 304,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАРЕЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    16.29.14.192

    Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки

    Классификатор ОКВЭД2

    16.29.15

    Производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки"

    Кол-во: 90.00000

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