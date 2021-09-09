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Номер извещения
ГП144001
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Смазочно-охлаждающие жидкости(СОЖ). Лако-красочные материалы.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 18:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
Контактный телефон
+7 916 480-02-77
Факс
Адрес электронной почты
zakupki7@smetalls.com
Ф.И.О. контактного лица
Ю. Леонид Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 17:30 GMT +309.09.2021 17:3009.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144001Дата и время окончания срока приема заявок Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.09.2021 13:3013.09.2021 13:3013.09.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144001Подведение итогов не позднее Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
13.09.202113.09.2021 13:3013.09.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144001Подведение итогов не позднее Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечню позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. ТаганрогРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Адрес местонахождения
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
19.20.29
32.99.12
20.59.4
20.59.41
20.30.22
Документация лота
Кол-во: 17.93
Кол-во: 0.71
Кол-во: 0.86
Кол-во: 0.9
Кол-во: 1440
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 39
Кол-во: 0.005
Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 17:30 GMT +309.09.2021 17:3009.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144001Дата и время окончания срока приема заявок Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 19:0010.09.2021 19:0010.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144001Подведение итогов не позднее Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
10.09.202110.09.2021 19:0010.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144001Подведение итогов не позднее Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечню позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. ТаганрогРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Адрес местонахождения
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
19.20.29
32.99.12
20.59.41
20.59.4
20.30.2
Документация лота
Кол-во: 37
Кол-во: 21
Кол-во: 10
Кол-во: 0.25
Кол-во: 500
Кол-во: 191
Кол-во: 72
Кол-во: 0.36
Кол-во: 180
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