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    Главная / Торги / Смазочно-охлаждающие жидкости(СОЖ). Лако-красочные материалы.

    Смазочно-охлаждающие жидкости(СОЖ). Лако-красочные материалы.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 17:3009.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144001Дата и время окончания срока приема заявок Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144001

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Смазочно-охлаждающие жидкости(СОЖ). Лако-красочные материалы.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 18:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Контактный телефон

    +7 916 480-02-77

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki7@smetalls.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ю. Леонид Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 17:30 GMT +309.09.2021 17:3009.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144001Дата и время окончания срока приема заявок Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 13:3013.09.2021 13:3013.09.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144001Подведение итогов не позднее Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 13:3013.09.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144001Подведение итогов не позднее Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. ТаганрогРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата 100%

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29

    Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

    32.99.12

    Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши

    20.59.4

    Материалы смазочные; присадки; антифризы

    20.59.41

    Материалы смазочные

    20.30.22

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    СОЖ_Houghton_Metalina_D_202.pdf

    10.09.2021

    ULTRAFLUID1_E.PDF

    10.09.2021

    200529_Сертификат_качества_Quintolubric_865_46.pdf

    10.09.2021

    Loctite_5699.doc

    10.09.2021

    COSMOLUBRIC_HF_122_E_1209_RU.pdf

    10.09.2021

    PBC_Fuchs_Lubritech.pdf

    10.09.2021

    TDS_QUINTOLUBRIC_N_702_RU.pdf

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жидкость гидравлическая Quaker Quintolubric 865-46"

    Кол-во: 17.93

    "Позиция 2"

    "Жидкость Quintolubriс N702"

    Кол-во: 0.71

    "Позиция 3"

    "Жидкость негорючая НСЖ Cosmolubric HF 122 Е"

    Кол-во: 0.86

    "Позиция 4"

    "Жидкость смазочно-охлаждающая Metalina D 202"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 5"

    "Маркер промышленный термостойкий Markal HT"

    Кол-во: 1440

    "Позиция 6"

    "Жидкость смазочно-охлаждающая Economos Ultrafluid 44070001"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Герметик Soudal Gasket Seal 310мл"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Герметик Loctite 5699 300мл"

    Кол-во: 39

    "Позиция 9"

    "Паста PBC (Poly-Butyl-Cuprysil)"

    Кол-во: 0.005

    Лот 2

    Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 17:30 GMT +309.09.2021 17:3009.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144001Дата и время окончания срока приема заявок Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 19:0010.09.2021 19:0010.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144001Подведение итогов не позднее Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 19:0010.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144001Подведение итогов не позднее Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Смазочно-охлаждающие жидкости(сож). Лако-красочные материалы. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. ТаганрогРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата 100%

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29

    Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

    32.99.12

    Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши

    20.59.41

    Материалы смазочные

    20.59.4

    Материалы смазочные; присадки; антифризы

    20.30.2

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    practex.pdf

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Герметик ВГО-1 300гр"

    Кол-во: 37

    "Позиция 2"

    "Герметик ГЕРМ-МБ-2Д"

    Кол-во: 21

    "Позиция 3"

    "Герметик Пентэласт-1159"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Жидкость смазочно-охлаждающая LUKOIL FREO GP 3020"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 5"

    "Компаунд ФОУ-42 ТУ 6-03534222.264-05"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "этанол 96"

    Кол-во: 191

    "Позиция 7"

    "композиция СКК - 1 Practex"

    Кол-во: 72

    "Позиция 8"

    "Жидкость смазочно-охлаждающая LUKOIL FREO GP 2020"

    Кол-во: 0.36

    "Позиция 9"

    "Жидкость смазочно-охлаждающая LUKOIL FREO GP 2020"

    Кол-во: 180

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