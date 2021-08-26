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    Главная / Торги / Бульдозер колесный универсальный на базе трактора "Кировец К-702МБА", либо аналог. Двигатель-дизельный.

    Бульдозер колесный универсальный на базе трактора "Кировец К-702МБА", либо аналог. Двигатель-дизельный.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 12:0026.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132991Дата и время окончания срока приема заявок Бульдозер колесный универсальный на базе трактора "Кировец К-702МБА", либо аналог. Двигатель-дизельный. в кол-ве 1 ед.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132991

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Бульдозер колесный универсальный на базе трактора "Кировец К-702МБА", либо аналог. Двигатель-дизельный.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 17:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ФормаТКП_бн_толкатели_вагонов.xls

    Реквизиты_ОТЭКО_Портсервис.doc

    Техническое_задание_приложение__1.pdf

    УВЕДОМЛЕНИЕ_О_ПРОЦЕДУРЕ_АККРЕДИТАЦИИ_ПОСТАВЩИКОВ.docx

    Форма_анкеты_участника.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +49 57870 969 1 доб. 439

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ayurkina@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юркина Анна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бульдозер колесный универсальный на базе трактора "Кировец К-702МБА", либо аналог. Двигатель-дизельный. в кол-ве 1 ед.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2021 12:00 GMT +326.08.2021 12:0026.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132991Дата и время окончания срока приема заявок Бульдозер колесный универсальный на базе трактора "Кировец К-702МБА", либо аналог. Двигатель-дизельный. в кол-ве 1 ед.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2021 12:0026.08.2021 12:0026.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132991Дата и время вскрытия заявок Бульдозер колесный универсальный на базе трактора "Кировец К-702МБА", либо аналог. Двигатель-дизельный. в кол-ве 1 ед.Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2021 23:5927.08.2021 23:5927.08.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132991Подведение итогов не позднее Бульдозер колесный универсальный на базе трактора "Кировец К-702МБА", либо аналог. Двигатель-дизельный. в кол-ве 1 ед.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.08.202127.08.2021 23:5927.08.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132991Подведение итогов не позднее Бульдозер колесный универсальный на базе трактора "Кировец К-702МБА", либо аналог. Двигатель-дизельный. в кол-ве 1 ед.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бульдозер колесный универсальный на базе трактора "Кировец К-702МБА", либо аналог. Двигатель-дизельный. в кол-ве 1 ед.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна, Таманская, 8

    Наименование заказчика

    АО «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Адрес местонахождения

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Классификатор ОКПД2

    28.92.21.120

    Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бульдозер колесный универсальный на базе трактора "Кировец К-702МБА", либо аналог. Двигатель-дизельный."

    Кол-во: 1

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    12.04.2021 11:30(GMT+03:00)
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