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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сплит-систем

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сплит-систем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578963Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сплит-системКоролёвПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110578963

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сплит-систем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 18:05

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    приложение_5_к_извещению_Проект_договора.docx

    извещение__документация__о_проведении_ЗК_в_ЭФ.docx

    приложение_6_к_извещению_Техническое_задание.docx

    протокол_расмотрения__оценки_и_сопоставления__подведения_итогов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Юридический адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Почтовый адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Контактный телефон

    +7 499 750-40-50 доб. 1480

    Факс

    +7 499 750-40-50 доб. 1449

    Адрес электронной почты

    Zakupki@npoit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишкова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Королёв

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сплит-систем

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578963Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сплит-системКоролёв

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сплит-систем

    Начальная цена

    564 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ИТ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Адрес местонахождения

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Классификатор ОКПД2

    46.69.19.150

    Услуги по оптовой торговле оборудованием для кондиционирования воздуха и вентиляции

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029341/name/613a0faae32301.31467088

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием"

    Кол-во: 1.00000

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