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Номер извещения
32110586137
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
25.08.2021 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова И. А.
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
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Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 11:00 GMT +308.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586137Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологииООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 11:0008.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110586137Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологииООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
15.10.2021 17:0015.10.2021 17:0015.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586137Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологииООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.10.202115.10.2021 17:0015.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586137Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологииООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологии
Начальная цена
3 429 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
86.10.1
86.1
Документация лота
Кол-во: 550.00000
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