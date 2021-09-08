Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 20 календарных дней (15 рабочих дней в случае если Исполнитель является субъектом малого или среднего предпринимательства) с момента подписания акта оказания услуг.