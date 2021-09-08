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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологии

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586137Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологииООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110586137

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    319/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    25.08.2021 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол___63_2021_от_29.09.2021_ТК_ВОЗ__вопрос_2.1_.pdf

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 11:00 GMT +308.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586137Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологииООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 11:0008.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110586137Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологииООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2021 17:0015.10.2021 17:0015.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586137Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологииООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.202115.10.2021 17:0015.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586137Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологииООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологии

    Начальная цена

    3 429 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 20 календарных дней (15 рабочих дней в случае если Исполнитель является субъектом малого или среднего предпринимательства) с момента подписания акта оказания услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.1

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1049129/name/615bdf35d48ef5.47832828

    05.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников АО «ОмскВодоканал» в условиях Центра профессиональной патологии"

    Кол-во: 550.00000

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