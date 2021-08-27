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Номер извещения
ГП132994
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка ленты конвейерной . Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 18:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
Контактный телефон
+7 916 957-72-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki5@smetalls.com
Ф.И.О. контактного лица
Я. Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ленты конвейерной . Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 12:00 GMT +327.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132994Дата и время окончания срока приема заявок закупка ленты конвейерной . Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
01.09.2021 12:0001.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132994Подведение итогов не позднее закупка ленты конвейерной . Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
01.09.202101.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132994Подведение итогов не позднее закупка ленты конвейерной . Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ленты конвейерной . Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
объем согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Адрес местонахождения
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
22.19.40
22.19.4
Документация лота
Кол-во: 264
Кол-во: 200
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