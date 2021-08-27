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    Главная / Торги / закупка ленты конвейерной . Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    закупка ленты конвейерной . Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132994Дата и время окончания срока приема заявок закупка ленты конвейерной . Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132994

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка ленты конвейерной . Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 18:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП132994_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Контактный телефон

    +7 916 957-72-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki5@smetalls.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Я. Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ленты конвейерной . Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 12:00 GMT +327.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132994Дата и время окончания срока приема заявок закупка ленты конвейерной . Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    01.09.2021 12:0001.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132994Подведение итогов не позднее закупка ленты конвейерной . Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132994Подведение итогов не позднее закупка ленты конвейерной . Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ленты конвейерной . Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    объем согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Классификатор ОКПД2

    22.19.40

    Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из вулканизированной резины

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19.4

    Производство конвейерных лент и приводных ремней, бельтинга из вулканизированной резины

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022444/name/612e4f5fc02858.42941937

    31.08.2021

    Ф7_Критическая_потребность_в_ленте.xlsx

    30.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента конвейерная 2.2-1200-5-ТК-200-2-5-2-Б-РБ ГОСТ 20-85"

    Кол-во: 264

    "Позиция 2"

    "Лента конвейерная 2Т2-1400-5-ТК-200-2-5-2-Т-2-РБ ГОСТ 20-85"

    Кол-во: 200

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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