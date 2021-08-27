закупка ленты конвейерной . Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП132994 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки закупка ленты конвейерной . Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры ГП132994_.rtf

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС Юридический адрес 117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4 Почтовый адрес 123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16 Контактный телефон +7 916 957-72-95 Факс Адрес электронной почты zakupki5@smetalls.com Ф.И.О. контактного лица Я. Елена Викторовна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Ленинградская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru