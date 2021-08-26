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    Главная / Торги / Закупка ЖБИ с доставкой до г. Новый Уренгой (склад Покупателя)

    Закупка ЖБИ с доставкой до г. Новый Уренгой (склад Покупателя)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 18:0026.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132993Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЖБИ с доставкой до г. Новый Уренгой (склад Покупателя)Каларский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132993

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    101

    Наименование закупки

    Закупка ЖБИ с доставкой до г. Новый Уренгой (склад Покупателя)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 17:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_и_Спецификация_СК_РусВелдинг_ПОКУПАТЕЛЬ_от_22.07.21.pdf

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    Карточка_организации___Д.В._Тихомиров.pdf

    ТЗ__МТР_.docx

    Форма_КП_на_ЖБИ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    s.golovkin@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Головкин Сергей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Каларский район

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЖБИ с доставкой до г. Новый Уренгой (склад Покупателя)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2021 18:00 GMT +326.08.2021 18:0026.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132993Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЖБИ с доставкой до г. Новый Уренгой (склад Покупателя)Каларский район

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 14:0003.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132993Подведение итогов не позднее Закупка ЖБИ с доставкой до г. Новый Уренгой (склад Покупателя)Каларский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132993Подведение итогов не позднее Закупка ЖБИ с доставкой до г. Новый Уренгой (склад Покупателя)Каларский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЖБИ с доставкой до г. Новый Уренгой (склад Покупателя)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ---

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ---Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ---

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.179

    Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    23.69

    Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента

    Документация лота

    Форма_КП_на_ЖБИ.xlsx

    23.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита ПТ 300.150.14-15 (из бетона В30 F₁200 W8)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 2"

    "Плита ПТ 300.150.14-15 (из бетона В30 F₁200 W8)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 3"

    "Плита ПТ 75.150.14-15 (из бетона В30 F₁200 W8)"

    Кол-во: 38

    "Позиция 4"

    "Плита ПТ 300.150.14-15 (из бетона В30 F₁200 W8)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Плита ПТ 75.150.14-15 (из бетона В30 F₁200 W8)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 6"

    "Плита железобетонная ПН15 (В35, F400, W10)"

    Кол-во: 114

    "Позиция 7"

    "Плита железобетонная 2ПП15-2 (В30, F400, W10)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 8"

    "Плита железобетонная ПН10 (В35, F400, W10)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Плита 1П18.15-30 (F₁300, W6) (для площадки обслуживания По1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Плита 1П18.15-30 (F₁300, W6) (для площадки обслуживания По4)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Плита железобетонная ПН15 (В30, F200, W6)"

    Кол-во: 33

    "Позиция 12"

    "Плита сборная железобетонная ПТ 75.60.8-3"

    Кол-во: 58

    "Позиция 13"

    "Плита сборная железобетонная ПТ 75.60.8-9"

    Кол-во: 15

    "Позиция 14"

    "Плита ж/б ПДН А-IV (2х6х0,14)"

    Кол-во: 34

    "Позиция 15"

    "Плита ПДН-14"

    Кол-во: 14

    "Позиция 16"

    "Плита дорожная 2П 30.18-30."

    Кол-во: 18

    "Позиция 17"

    "Плита дорожная 2П 30.18-30"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Плита дорожная 1П 60.18-30"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Плита дорожная 2П 30.18-30."

    Кол-во: 18

    "Позиция 20"

    "Плита дорожная 2П 30.18-30"

    Кол-во: 12

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