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Номер извещения
ГП132993
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ЖБИ с доставкой до г. Новый Уренгой (склад Покупателя)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 17:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Почтовый адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Контактный телефон
+7 495 727-94-71
Факс
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Адрес электронной почты
s.golovkin@ruswelding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Головкин Сергей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Каларский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ЖБИ с доставкой до г. Новый Уренгой (склад Покупателя)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2021 18:00 GMT +326.08.2021 18:0026.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132993Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЖБИ с доставкой до г. Новый Уренгой (склад Покупателя)Каларский район
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 14:0003.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132993Подведение итогов не позднее Закупка ЖБИ с доставкой до г. Новый Уренгой (склад Покупателя)Каларский район
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ЖБИ с доставкой до г. Новый Уренгой (склад Покупателя)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
---
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЕЛДИНГ
Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ
Адрес местонахождения
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
23.61.12.179
23.69
Документация лота
Кол-во: 36
Кол-во: 18
Кол-во: 38
Кол-во: 30
Кол-во: 28
Кол-во: 114
Кол-во: 25
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 33
Кол-во: 58
Кол-во: 15
Кол-во: 34
Кол-во: 14
Кол-во: 18
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 18
Кол-во: 12
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