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    Главная / Торги / УСТАНОВКУ КОМПЛЕКТОВ ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    УСТАНОВКУ КОМПЛЕКТОВ ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 11:5902.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578906Дата и время окончания срока приема заявок Установка газобаллонного оборудования автомобильного,НовоалександровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578906

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    УСТАНОВКУ КОМПЛЕКТОВ ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 17:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_Установка_ГБО.docx

    Документация__ГБО_.docx

    Раздел_4._Техническое_задание.docx

    Раздел_5._Проект_договора_ГБО.DOCX

    Протокол_вскрытия.rtf

    Протокол_1.pdf

    Протокол_Подведение_итогов.pdf

    Протокол_Подведение_итогов.rtf

    Протокол_Подведение_итогов.pdf

    Протокол_Подведение_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровск, Красноармейскийпер., 59

    Почтовый адрес

    356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровск, Красноармейскийпер., 59

    Контактный телефон

    +7 86544 6-69-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    novoalexgaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клушин Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Новоалександровск

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Установка газобаллонного оборудования автомобильного,

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 16:0003.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578906Подведение итогов не позднее Установка газобаллонного оборудования автомобильного,Новоалександровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Установка газобаллонного оборудования автомобильного,

    Начальная цена

    201 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровск, Красноармейскийпер., 59

    Классификатор ОКПД2

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    28.1

    Производство машин и оборудования общего назначения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024957/name/61320addccdcd5.39747394

    03.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025956/name/6135ffc90cda69.24550516

    06.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026360/name/613702c3776385.98589616

    07.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026416/name/6137091eade760.55271077

    07.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026424/name/61370a70102295.57191211

    07.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026477/name/6137142ce3ddf3.54100206

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования общего назначения"

    Кол-во: 2.00000

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