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    Главная / Торги / Лабораторное оборудование

    Лабораторное оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132987Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторное оборудованиеСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132987

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лабораторное оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 17:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Контактный телефон

    +7 985 418-38-61

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki1@smetalls.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ч. Андрей Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лабораторное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 12:00 GMT +330.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132987Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторное оборудованиеСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 18:0003.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132987Подведение итогов не позднее Лабораторное оборудованиеСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132987Подведение итогов не позднее Лабораторное оборудованиеСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лабораторное оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. ТаганрогРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Классификатор ОКПД2

    28.29

    Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспресс-анализатор АН 7529М со сжигающим устройством. Диапазон измерения массовых долей углерода: (0,03-9,999)%"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Весы лабораторные ВЛ-220 С* НПВ/МПВ: 120г/0,01г. Дискретность: 0,0001г. Класс точности: 1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Электропечь лабораторная SNOL 58/350 (сушильный шкаф)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Весы лабораторные РА 2102 С* НПВ: 2100г. Дискретность: 0,01г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Электропечь лабораторная SNOL 7,2/1100. Номинальная температура в рабочем пространстве: 1100 град.Цельсия"

    Кол-во: 1

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