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    Главная / Торги / Запрос на На Ресивер Воздуха КИП (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0004 На Ресивер Азота (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0005

    Запрос на На Ресивер Воздуха КИП (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0004 На Ресивер Азота (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0005

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132988Дата и время окончания срока приема заявок На Ресивер Воздуха КИП (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0004 На Ресивер Азота (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0005БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132988

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос на На Ресивер Воздуха КИП (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0004 На Ресивер Азота (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0005

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (КО)

    Дата публикации

    23.08.2021 17:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документы_Контрагента.pdf

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ_Покупатель.docx

    Форма_спецификации__закупки_.xls

    AGCC.0091_6500_ТХ.DS_0004.pdf

    AGCC.0091_6500_ТХ.DS_0005.pdf

    Тендерная_документация_на_Ресивер.docx

    ТИПОВАЯ_ФОРМА_БГ_возврата_аванса_на_рус._яз__ГПБ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    n.anisimova50@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Анисимова Надежда Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На Ресивер Воздуха КИП (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0004 На Ресивер Азота (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0005

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132988Дата и время окончания срока приема заявок На Ресивер Воздуха КИП (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0004 На Ресивер Азота (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0005Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 09:0031.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132988Дата и время вскрытия заявок На Ресивер Воздуха КИП (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0004 На Ресивер Азота (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0005Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 10:0030.09.2021 10:0030.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132988Подведение итогов не позднее На Ресивер Воздуха КИП (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0004 На Ресивер Азота (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0005Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 10:0030.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132988Подведение итогов не позднее На Ресивер Воздуха КИП (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0004 На Ресивер Азота (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0005Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На Ресивер Воздуха КИП (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0004 На Ресивер Азота (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0005

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    25.29.11.990

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из прочих металлов, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "резервуары согласно ТТ"

    Кол-во:

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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