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Номер извещения
ГП132988
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос на На Ресивер Воздуха КИП (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0004 На Ресивер Азота (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0005
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (КО)
Дата публикации
23.08.2021 17:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
n.anisimova50@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Анисимова Надежда Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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На Ресивер Воздуха КИП (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0004 На Ресивер Азота (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0005
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132988Дата и время окончания срока приема заявок На Ресивер Воздуха КИП (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0004 На Ресивер Азота (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0005Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 09:0031.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132988Дата и время вскрытия заявок На Ресивер Воздуха КИП (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0004 На Ресивер Азота (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0005Балашиха
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 10:0030.09.2021 10:0030.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132988Подведение итогов не позднее На Ресивер Воздуха КИП (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0004 На Ресивер Азота (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0005Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На Ресивер Воздуха КИП (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0004 На Ресивер Азота (Амурский ГХК) AGCC.0091-6500-ТХ.DS-0005
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
25.29.11.990
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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